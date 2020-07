Dr Kon saopštio DOBRE VESTI: Napokon dolazi do ZARAVNJAVANJA KRIVE! Nemamo porast broja novoobolelih, ali...

U studiju TV Pink ove nedelje su Predrag Kon i Ivan Radovanović.

Verica Bradić sa svojim gostima i pratiocima na društvenim mrežama i večeras bira najvažniju objavu nedelje na Tviteru, Fejsbuku i Jutjubu. U studiju TV Pink su epidemiolog Predrag Kon i medijski konsultant Ivan Radovanović.

Na spekulacije o tome da neko vreme nema u javnosti ne pojavljuje dr Branimir Nestorović, dr Kon je rekao da ne zna zbog čega je to tako.

-Nema ga neko vreme, nije bio samo jedno vreme na poslednjoj sednici Krizog šaba - rekao je dr Kon na početku emisije. Kaže da je dobra vest za Beograd i Srbiju da dolazi do zaravnjanja krive, ali i dalje apeluje na odgovornost građana.

Na pitanje da prokomnetariše vest da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić rešio da uzme još jedan studentski indeks, Radovanović kaže da je predsedik studioan i predan u svakoj oblasti za koju se odluči da se pozabavi.

-Znam da čim se predsednik interesuje za neku oblast, on će da uzme svesku i olovku i da reši da uči sve o tome. On ne bi imao problem i da ode kod Duško Vušoveća i pita za savete oko toga kako postati dobar trener - kaže Radovanović, dodajući da ne veruje da bi u suprutom bilo drugačije.

Predlog broj 1 - Drugi pik

U poslednja 24 sata u Srbiji je registrovano 396 novozaraženih virusom korona, a preminulo je još 11 osoba, saopštio je danas pokrajisnki na konferenciji za novinare sekretar za zdravstvo Zoran Gojković.

-Nakon ukidanja vanrednog stanja, utisak je bio da je prošao rizik. Međutim, ispalo je da nije tako. Utakmice, izborne aktivnosti, protesti i sve gde su se ljudi okupljali - rekao je dr Kon. On je demantovao svaki natpis da su članovi Kriznog štaba učestvovali u bilo kakvoj zaveri.

-To nije racionalno razmošljanje. Sve ono što ne pripada akademskoj komunikaciji odbacujem sa užasavanjem - naglasio je dr Kon komentarišući navode nekih medija koji su stavljali u kontest članove krizog štaba i diskutabilne podatke vezane za statisku koronavirusa u Srbiji.

Radovanović ističe da je Krizni štab "od marta pod opsadom raznih, neodgovornih medija".

-Oni su pod opsadom raznih teorija zavere. To su ljudi koji sve to vreme se trude da nešto pomgnu i ostavljeni su na ledini - kazao je Radovanović.

Dr Kon kaže da su svi članovi Kriznog štaba do sada dali sve od sebe u brobi sa COVID-19. Kaže da su njegove porke u javnost samo reakcija na napde. Kaže da je zdravstveni sistem Srbije toliko elastičan da je fasciniran.

-Ovakav način širenja kapaciteta i razmišljanja funkcioniše dobro, u nekoj drugoj zemlji on bi pukao do sada. Ministra Lončara gotovo da ne znam, ali taj elsatičan sistem koji je stvorio i koji funkcioniše omogućio je da da sistem ne pukne. Sistem jeste na ivici pucanja, ali ne verujem da će se to desiti - isitče dr Kon. Kaže da od sledeće nedelje očekuje vidljive rezultate.