Vučić se sastao danas sa ambasadorima zemalja Kvinte!

View this post on Instagram

Prijatno popodne sa predstavnicima Kvinte - ambasadorom SAD Entonijem Godfrijem, ambasadorom Republike Francuske Žan Luj Falkonijem, ambasadorom Republike Italije Karlom Lo Kašom, ambasadorom Savezne Republike Nemačke Tomasom Šibom, zamenicom ambasadorke Velike Britanije Rebekom Fabrici i šefom Delegacije EU u Srbiji Semom Fabricijem.