VLADU FORMIRATI ŠTO PRE! Vuković: Nadam se da će budući ministri i premijer efikasno obaljati posao, Čotrić: Srbija dobija nove ljude i svežu energiju

S obzirom na nesvakidašnju situaciju sa koronavirusom, Vlada bi morala biti formirana što pre je moguće, kako bi se predstavnici resora blagovremeno i efikasno uhvatili u koštac sa epidemijom, ocenjuju sagovornici.

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se juče, povodom konsultacija za formiranje nove Vlade, sa predstavnicima izborne liste "Ivica Dačić – Socijalistička partija Srbije, Jedinstvena Srbija – Dragan Marković Palma".

Komentarišući formiranje vlasti, Nenad Vuković, predsednik Društva lobista Srbije, kaže da je ovaj proces nešto poput lobiranja ili pozicioniranja.

- Odmerava se koalicioni kapacitet, reputacioni potencijal, potegnu se i teške reči, mere se zasluge, uloge, a na kraju svi treba da imamo poverenje i nadu da će vlada koja bude formirana biti najefikasnija moguća. I sami vidimo da su izazovi jako teški i mislim da bi vlada trebalo da bude formirana što pre, kako bi se uhvatila u koštac sa problemima, između ostalog i sa koronavirusom – navodi Vuković za „Novo jutro“.

Lider Srpskog patriotskog saveza (SPAS) Aleksandar izjavio je da neće biti ministar sporta u novoj vladi, te da neće naslediti Vanju Udovičića, a komentarišući ove reči narodni poslanik Aleksandar Čotrić kaže da su i Šapić i Udovičić vaterpolisti koji plivaju dobro i u vodi, i u politici.

- Obojica imaju određene rezultate i u Vladi, i u lokalnoj samoupravi – kaže Čotrić.

Ocenjuje da su protekli izbori bili sprovedeni u nesvakidašnjim okolnostima, te da je Srbija možda prva zemlja u svetu koja je održala izbore u jeku pandemije.

- Vlada je, bez obzira na to, u tehničkom mandatu radila punim kapacitetom, radila je na izazovima u svim resorima i zasad se to nije osetilo. Svakako da je potrebno da Vlada bude formirana što pre, kako bi u resore ušli nova energija, novi ljudi i nove ideje. Resori neće biti radikalno promenjeni, jer to onda stvara potrebu da se novi timovi uhodaju, ali rutinski smo ušli u tehnologiju formiranja vlade. Verujem da će ova Vlada biti veoma efikasna, jer ima ogromnu skupštinsku većinu – navodi Čotrić.