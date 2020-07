Karić na JAPANSKOJ TELEVIZIJI o odnosima Srbije i Kine

Narodni poslanik u specijalnoj emisiji

U specijalnoj emisiji japanske nacionalne televizije posvećenoj pandemiji korona virusa u svetu i ulozi Kine u njenom sprečavanju gostovao je narodni poslanik Dragomir J. Karić.

Novinar Masaki-Svetislav Tominaga, koji je više od deset godina dopisnik iz Srbije i koji je se krstio u SPC, kaže da je Karić pravi izbor s obzirom na to da je veoma aktivan kao član Parlamentarne grupe prijateljstva sa Kinom u Narodnoj skupštini Srbije, ali i zbog činjenice da je ranih osamdesetih sa svojom braćom i sestrom intenzivno radio na zbližavanju Kine i SFR Jugoslavije otvarajući privatne kompanije u toj dalekoistočnoj državi.

- Naša japanska nacionalna televizija redovno prati aktivnosti kineskog globalnog projekta "Pojas i put", koji obuhvata i Srbiju. Karići više od tri decenije aktivno rade na produbljivanju odnosa između dve države. Mi se ne bavimo samo prošlošću, već gledamo i u budućnost. Nadam se da je ova emisija privukla veliki broj privrednika kako iz Japana tako i iz Kine, ali i ostalih država iz Azije - rekao je Tominaga.

U emisiji je prikazan i susret Dragomira J. Karića sa rukovodstvom kineske kompanije, koja uspešno posluje u Srbiji, nakon ukidanja vanrednog stanja uvedenog zbog korona virusa.

- Zahvaljujem se japanskoj nacionalnoj televiziji što je omogućila desetinama milionima svojih gledalaca kako u Japanu, tako i u Kini, Južnoj Koreji i ostalim azijskim zemalja koje su preuzele emisiju, da se pobliže upoznaju sa prijateljskim odnosima koji vladaju između Srbije i Kine. Posebno je ta bliskost bila izražena u teškim vremenima pandemije korona virusa kada nam je Kina uputila ogromnu humanitarnu pomoć, a tim avionima stigli i kineski lekari koji su se sa našim medicinskim osobljem danonoćno borili da prvi talas covida19 stave pod kontrolu - kaže Dragomir J. Karić.

On je dodao da je važno istaći da se čvrsti odnosi Srbije i Kine vide na svakom koraku u našoj zemlji, počevši od novih kvalitetnih auto-puteva i mostova, pa do uzdizanja nekadašnjih privrednih giganata.

- Što budemo više gradili, radili i zapošljavali, prijateljstvo će biti sve jače i jače. Realizuju se projekti koje su dogovarali predsednici Si Đinping i Aleksandar Vučić. To nije prazna priča, to je živa slika. Ovo što radimo sa Kinezima nisu krediti, to su čiste investicije! To je za Srbiju izuzetno važno posebno u vremenima koja predstoje, a koja nose pregovore sa Prištinom, sa Evropskom unijom, sa Amerikom. Sve to treba završiti, ali da ne narušimo naše odlične bratske i čelične odnose sa Kinom i Rusijom. Verujem da ćemo uspeti zahvaljujući Aleksandru Vučiću, predsedniku Srbije, i nama koji podržavamo stratešku saradnju sa Kinom, Rusijom i drugim zemljama - naglasio je Karić.