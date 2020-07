Dr Orhan Dragaš: Nemačka vodeći sponzor nezavisnosti Kosova

Nemačka je u ovom trenutku bez premca vodeći advokat Kosova u ostvarenju njegovog punog uključivanja u međunarodnu zajednicu i to kao punopravne i suverene članice te zajednice, rekao je Dr Orhan Dragaš, stručnjak za bezbednost i međunarodne odnose.

Kako kaže, ona to nastoji da ostvari pre svega na političkom planu, tako što diktira pregovaračku agendu sa Beogradom, ali i na ekonomskom i bezbednosnom planu.

"Ako je do pre nekoliko godina Amerika bila najveći i najuticajniji promoter Kosova na međunarodnoj sceni, onda je to sada bez sumnje Nemačka. Ukoliko se budu obistinile najave o prodaji nemačkog oružja Prištini, to će biti samo potvrda ovog privilegivanog odnosa, ali i nedozvoljeni korak ka naoružavanju kosovskih snaga, odnosno formiranju vojske", saopšto je Dragaš.

On navodi da, osim toga što je presudno uticala na blokadu dijaloga pod posredstvom SAD, Nemačka pilotira pregovorima pod okriljem EU, ne odstupajući od svoje strategije da ti pregovori moraju da donesu samo priznanje Kosova od strane Srbije, u postojećim granicama, uz punu integraciju Kosova u sve međunarodne forume.

"Ovakva pozicija Berlina kosi se sa interesima Srbije, a naša država i pre svega predsesnik Vučić imaju pred sobom veoma težak zadatak da se izbore za maksimum koji je u vezi sa Kosovom moguć", rekao je Dragaš.

Dragaš ističe da je naša pregovaračka pozicija, međutim, veoma stabilna, i da smo mi pokazali veoma odgovoran i ozbiljan partner.

"S tim u vezi očekujem da će veliki deo međunarodnih aktera morati da uzme u obzir i interese Srbije, bez obzira na sve otvorenije i ofanzivnije stajanje Nemačke na stranu Prištine", rekao je Dragaš.