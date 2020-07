Predsednik Srbijie Aleksandar Vučič rekao je danas da zdravstveni sistem Srbije može da izdrži potrebe koje je pred njega postavila epidemija koronavirusa i najavio nove ekonomske mere za pomoć privrednicima u Srbiji.

Vučić je za Javni servis izjavio da je Srbija među prvih pet zemalja u Evropi po broju testiranih na koronavirus i da zdravstveni sistem Srbije sprovodi sve potrebne mere kako bi zaštitio živote ljudi.

- Postali smo četvrta ili peta zemlja po Evropi po broju testiranih. Doneli smo odluku da identifikujemo bolest i da se borimo za živote i zdravlje ljudi. Mi smo danas pretekli Nemačku po broju testiranih ljudi. Kada testirate mnogo, naravno da ćete imati više bolesnih. Naša želja je da pokažemo da ćemo ogromnim testiranjem da zaštitimo ljude. Idemo na maksimalno testiranje, na žestoki klič sa koronom. Imamo PCR test, brzi su nepouzdaniji. Uz sve to, mi želimo da sačuvamo ljude. Mi smo otkrili 426, ali da smo testirali kao Hrvatska 1.000 ili 2.000, ti ljudi bi umirali. Mi se ne predstavljamo kao bolji. Zato ćemo ići do 12.000 testiranih dnevno. Pokušaćemo da smanjimo broj teških slučajeva - rekao je Vučić.

Srbija ima ekonomske i zdravstvene kapacitete da se izbori sa koronavirusom

Predsednik se osvrnuo na broj novozaraženih osoba u Srbiji rekavši kako je naša država adekvatno odgovorila na epidemiju.

- Idemo do pucanja sistema sa testiranjem i lečenjem, zaustavljamo širenje, ne žalimo novac, dodao je Vučić i otkrio da za nedelju dana počinje izgradnja dve kovid bolnice - u Beogradu i Kruševcu.

- Hajde da pogledamo činjenice, a ne da reagujemo emotivno. Juče smo testirali skoro 12.000 ljudi. Procenat zaraženih pre četiri dana bio je značajno veći. Danas je hospitalizovano oko 480 ljudi, a 540 je pušteno kući. I dalje je strašan pritisak na bolnice, posebno u Beogradu. Uprkos prenapregnutosti bolnica, Beograd može da izdrži. Beogradske bolnice mogu da izdrže, tu je najveći broj zaraženih. Kada imate više otpuštenih nego primljenih, znate da vaš zdravstveni sistem to može da podnese - rekao je Vučić.

Ljudi nisu bili nedisciplinovani u prethodnih 10 dana

Predsednik Vučić je rekao da je normalno je da su svi ljudi zabrinuti i da brinu za svoju budućnost i za svoju decu i da se vidi manji procenat zaraženih u odnosu na broj zaraženih.

- Ali ajde da pogledamo činjenice, a ne emotivno. Juče smo testirali skoro 12.000 ljudi i manji je procenat zaraženih nego ranije - rekao je predsednik Srbije.

- Tačno pogledajte šta su bili razlozi porasta obolelih u Beogradu. Mi smo danas postali četvtra ili peta zemlja u Evropi po broju testiranja. Prestigli smo Nemačku. Mi želimo da ljudi u Srbiji razumeju. Mi smo doneli drugačije odluke za razliku od drugih. Mi se borimo za živote ljudi, a ne za političke poene.

Vučić je rekao da se u medicinskim zalihama nalazi skoro 958 respiratora i da u Srbiju, kako kaže, stiže još novih 1.030 novih.

- Očekujem da broj na respiratorima može da ide na do 250 i da onda krenemo da smanjujemo broj onih na respiratorima. Čak 958 respiratora imamo u magacinu u Krnješevcima. Stiže još, dakle to je ukupno 1.030 respiratora. Planiramo da pravimo kovid bolnice. Jedna će biti do 1. decembra gotova. Mi moramo biti spremni da zaštitimo naše ljude, ulažemo ogroman novac - naglasio je predsednik Srbije.4

Narednih dana očekuje se smanjenje broja zaraženih

Predsednik Aleksandar Vučić poručio je večeras da veruje da će narednih dana epidemiološka situacija u Srbiji biti bolja i da će početi da se smanjuje broj zaraženih korona virusom.

- Verujem da ćemo narednih dana krenuti sa smanjenjem broja zaraženih. U prethodnih pet, šest dana nismo imali događaje koji bi mogli da povećaju broj zaraženih, posebno ne u Beogradu i Novom Sadu, kao najproblematičnijim mestima - rekao je Vučić.

Predsednik je napomenuo da se epidemiološka situacija smirila i u Novom Pazaru i Tutinu.

- Mislim da će polako, možda za još jedan dan, krenuti smanjivanje. To su jasne zakonomernosti, nema tu slučajnosti ili da je neko baba Vanga - imate događaje koji do nečega mogu da dovedu ili nemate takve događaje. Kad ih nema situacija će biti bolja - rekao je Vučić i dodao da će Srbija nastaviti da obavlja još više testiranja.

Komentarišući poziv austrijskog kancelara Sebastijana Kurca građanima te zemlje da ne putuju na Zapadni Balkan, Vučić je rekao da on lično govori građanima Srbije da ne putuju ni u jednu drugu zemlju, a posebno ne u zemlje koje ne testiraju mnogo.

- Nemojte da putujete u zemlje koje ne testiraju, prvo to proverite - rekao je Vučić naveo da države koje malo testiraju verovatno imaju mnogo više zaraženih nego, primera radi, Srbija, koja mnogo testira.

Vučić kaže da je svaki život koji je izgubljen užas i tragedija za porodicu i da tim ljudima ništa ne može da vrati najmilije, ali kaže da je na državi da obezbedi najbolje uslove, bolnice, najviše transportnih respiratora, stabilnih respiratora, kao i redovne plate i penzije medicinskim sestrama i lekarima, kojima su već uvećane plate u aprilu, ali i pre toga.

Ne prestajemo sa ekonomskim merama za pomoć srpskoj privredi

Vučić je rekao da će se u narednom periodu preduzetnicima pomoći sa po 60 odsto od minimanca za mikropreduzeća, dodao je Vučić najavljujući nove podsticaje za privredu.

- Mnogo nam više znači što će EU delimično da podigne svoju ekonomiju. Svaki novac koji dobijemo od EU nam je značajan. Imali smo sastanak danas sa Anom Brnabić i Sinišom Malim - rekao je Vučić.

Vučić je naglasio da je Srbija danas u odnosu na periode nekih drugih vlastu u veoma doborj poziciji.

- Bio sam predsednik Vlade kada smo imali stopu javnog duga od 79 odsto. Srbija je u ovom trenutku u relativno dobroj poziciji. Dali smo do sada, odobreno je i biće odobreno ukupno milijardu i 360 miliona evra za preduzeća. Dali smo po 100 evra za građane, to je oko 660 miliona evra. Videlo se da je to dobra mera u prvih 15. dana jula. Podignut je domaći PDV i podignuta je akciza. To nam dobro ide, bolje nego što ide drugim zemljama. Do sada smo 1.181 kredit smo odborili preko Fonda za razvoj. Dali smo novac za kulturu i slobodne umetnike. A danas, sipaćemo još malo novca. Za naredna dva meseca, za jul i avgust, daćemo po 60 odsto od minimalca za sve njihove radnike. Hoćemo da finansijski dodatno osnažimo, od frizera do ljudi koji imaju privatne kompanije za proizvodnju nameštaja - naglasio je Vučić.

- Mnogo nam više znači što će EU delimično da podigne svoju ekonomiju. Svaki novac koji dobijemo od EU nam je značajan.

- Najmanje još jedan mesec odobrićemo plaćanje poreza i doprinosa. Pokušaćemo da izdržimo još jedan mesec. To je strašno važno posebno za ugostitelje. Dodatna mera: finansiraćemo 20.000 za novo zapošljavanje srednjoškolca jednog za prvu platu, a za ljude koji su sa visokom školom - 24.000. Mi ćemo pokušati da ne pređemo 60, tj. 61 odsto. Bićemo na ivici javnog duga. Da nema promene nivoa cena, da ljudi mogu da računaju na stabilnost, to nam je važno. Penzioneri i ljudi u javnom sektoru mogu da računaju na neizmenjenu penziju i platu, a kasnije je moguće i povećanje. Ovo je srpska ekonomija napravila, ovo smo mi uradili - rekao je Vučić.

Insteresi srpskog naroda na KiM biće zaštićeni

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je večeras da će Srbija u nekom trenutku, kada je u pitnaju dijalog Beograda i Prištine biti pritisnuta, ali je naglasio da će dati sve od sebe da zaštititi zemlju, a ne sebe.

- Oko KiM svi hoće da Srbija prizna nezavisnost. Ako ne odemo na razgovore, bićemo prokazani. U nekom momentu ćemo biti pritisnuti. Ja sam politički veteran i znam kakve su posledice po mene, ali zaštitiću zemlju, a ne sebe", kazao je Vučić i nastavio

- Mene interesuje volja naroda, a ne volja sile i nasilnika. Neću da se dodvoravam nikome - podvukao je Vučić i podsetio da je danas 10 godina od kada smo izgubili pred Međuanrodnim sudom pravde.

- Neću da mi drže predavanja oni koji su odgovorni, meni i ljudima koji se bore. Potcenjuju našu delegaciju. Tamo je otišao direktor Vojne obaveštajne agencije general Vladiša Vladisavljević. Ne zna on, koji ima ogromno iskustvo? Ti ljudi se bore za Sbriju na svakom mestu, koraku, borimo se vezanih ruku, ne spreda vezanih, već pozadi, I tako se borimo i sa svim tim - rekao je predsednik Vučić.

Vučić je upitao da li neko misli da se može više.

- Je l' treba da odemo tamo pa da svakog dana citiram Lazara. Otiđite pa pokažite dokle ste doveli Srbe. Pa, kada dođe vreme videćemo ko je bio Lazar, a ko se drugačije ponasao - naglasio je on.

Vučić je poručio samo da oni u čije je vreme Kosovo proglasilo nezavisnost ne govore šta treba da se radi, u čije vreme je Međunarodni sud pravde doneo takvu odluku, u čije vreme je ubijen Ranko Panić.

Vlada će biti formirana do kraja avgusta

Vučić je izjavio je da očekuje da će nova Vlada Srbije biti formirana krajem avgusta.

- Izbor vlade očekujte krajem avgusta, tako ja očekujem da bude - rekao je Vučić.

On je, navodeći da radi na formiranju vlade sa saradnicima i prijateljima, poručio građanima da ne veruju u ono što pročitaju u medijima o navodnom sastavu nove vlade, jer su "sve to izmišljotine".

Ljudima samo želim da kažem da ne veruju u ono što čitaju u medijima, jer su bukvalno sve to izmišljotine. Pišu da će SPS imati dva ministra, te tri, ovako, onako... Bukvalno su sve izmišljotine. Pišu da će ministri biti ovi ili oni, neki se sami prepopručuju pa izjavljuju „ja to ne očekujem, ali sam na raspolaganju“. Bukvalno je sve to laž do laži.

Vojna namenska industrija će ponovo dobiti veliku podršku države

Predsednik Vučić ocenio je, komentarišući vest da Nemačka naoružava tzv. vojsku Kosova, da se "nešto čudno" dešava u regionu, jer se svi naoružavaju i poručio da će Srbija biti zaštićena.

- Ja se nadam da to naši nemački partneri neće da urade, ali postoji neizvesnost za budućnost i svi se u regionu naoružavaju neverovatnom brzinom - rekao je Vučić.

Vučić je ukazao na to da je od Vojno-obaveštajne agencije tražio podatke čim je video vest na Sputnjiku.

- Ne mislim, mada ne isključujem da će dobijati tenkove 'leopard', ne isključujem mogućnost i naše službe kažu da je moguće da će dobiti oruđe za uništenje protivoklopnih vozila i helikoptera i niskoletećih aviona, što je poznato nemačko oružje, kao i puške G-36 - rekao je Vučić.

Vučić je rekao da će srpska namenska industrija ponovo dobiti ogromnu podršku države, kao i da je Srbija nabavila belgijske "skar" puške, da se unapređuje modularna puška u Kragujevcu.

- Nešto se čudno dešava, svi se naoružavaju u regionu - rekao je Vučić.

Komentarišući to što nemački zakoni zabranjuju da se oružje izvozi u zemlje koje nisu članice NATO, Vučić je napomenuo da Srbija pre nekoliko godina nije mogla da dobije od Nemačke hekler i koh puške i da se zato opredelila za belgijsku pušku, koja je takođe fantastična.

Kaže da je danas dobio izveštaje za kompletan region od predstavnika Vojske Srbije i da se iznenadio kada je to video, jer dva i po meseca nije gledao te izveštaje.

- Srbija zaostaje za Hrvatskom kad je reč o oklopnim točkašima i zato ćemo napraviti najveću narudžbinu od domaće industrije za Lazara i Miloša i remontovanje pešadijskih vozila - kaže Vučić.