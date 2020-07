View this post on Instagram

Посебно сам поносан што сам данас овде и када смо долазили питала ме Жељка да ли сам видео баку која је изашла испред куће и маше заставом и показује колико воли наше заједништво и јединство. За нас ово није питање поклона, већ део наше обавезе и одговорности, јер Србија мора да брине о Српској и мора јој бити на располагању. Помоћи ћемо колико год можемо и нећемо да се правдамо. Често су ме нападали због тога што помажем Српској, али ја сам поносан на то што смо помагали и што можемо да учинимо нешто за наш народ. Помагали смо и помагаћемо још.