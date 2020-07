SRBIJA ĆE SE VRATITI NA SVETSKU SCENU, ALI NE U ULOZI NEGATOVCA! Vučič u ekskluzivnom intervjuu za "The Pavlovic Today" o svim aktuelnim temama

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić u ekskluzivnom intervjuu za "The Pavlovic Today" razgovarao je sa Ksenijom Pavlović Mekatir o američkom predsedniku Donaldu Trampu, Evropskoj uniji, Kosovu, ali i o tome kako će vratiti Srbiju na svetsku scenu, ovoga puta ne u ulozi negativca.

Vučić je govorio o nedavnom sastanku u Briselu gde je nastavljen dijalog Beograda i Prištine, otkrivši pritom da je albanskoj delegaciji ovom prilikom rekao da slobodno kažu lokaciju na kojoj misle da se nalaze grobovi njihovih sunarodnika i da će srpska strana, u saradnji sa evropskim prestavnicima, proveriti ovakve informacije. Međutim, predsednik Srbije zatražio je da se isto tako istraže i lokacije na KiM gde postoji sumnja da su pokopane srpske žrtave.

Predsednik Srbije govorio je i o sastanku u Beloj kući sa savetnikom za nacionalnu bezbednost Robertom O'' Brajanom, specijalnim savetnikom predsednika SAD Donalda Trampa Dzaredom Kušnerom i specijalnim izaslanikom predsednika za dijalog Beograda i Pristine Ričardom Grenelom.

- Po prvi put, razgovarali smo o svemu što se dešava Srbima i Srbiji u jednoj nebirokratskoj atmosferi, o stvarima o kojima obično samo pišete izveštaje i niko vas ne sluša - naglasio je Vučić.

In an EXCLUSIVE interview with @ksenijapavlovic of @PavlovicToday , Serbian President VUCIC talks about Trump, the EU and Kosovo putting Serbia back on the world stage but not cast as a villain.https://t.co/dfZ8YsSmBe



.@predsednikrs @realDonaldTrump , @RichardGrenell