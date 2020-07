ORLIĆ: U Srbiji više nikoga ne zanima šta priča tajkun Dragan Đilas

Da u Srbiji više nikoga ne zanima šta priča okoreli tajkun Dragan Đilas, potpuno otuđen i od naroda i od države, jasno je i samom Đilasu. On više i ne pokušava da svoju jeftinu propagandu patetičnih i providnih laži, začinjenih tek podmuklim blaćenjem sopstvene zemlje, prodaje bilo kome u Srbiji, rekao je u saopštenju Vladimir Orlić, član Predsedništva Srpske napredne stranke.

Kako kaže, ovde to više ne kupuje niko.

"Sada to Đilas prodaje po Evropi, a najradije po hrvatskim medijima - svakako tamo gde zainteresovanih kupaca za takav škart ima. Tu je možda moguće i prodati priču kako Đilas, samo zato što ne čita novine, pojma nema ko je sve Srbiji čestitao na uspešno organizovanim izborima, na kojima su bila poštovana prava građana, te ko je sve izjavio da se raduje saradnji sa budućom Vladom Srbije. Ili da, samo zato što ne gleda televiziju, Đilas ne zna da je izlaznost na izborima u Srbiji bila veća nego u Hrvatskoj", rekao je Orlić.

Kako kaže, takve infantilne rečenice mogu da progutaju samo oni koji, poput samog Đilasa, radije biraju da žive u sopstvenom virtuelnom svetu, nego da se suoče sa realnošću: u kojoj Aleksandra Vučića u Srbiji podržava više ljudi nego što u drugim državama regiona ukupno izađe na izbore, a ekonomija Srbije beleži najveći rast u čitavoj Evropi.

"U toj realnost o Srbiji se pita narod Srbije, a ne politički promašaji i štetočine, koji sposobnost pokazuju samo onda kad treba svojim firmama da nabace prihode teške 619 miliona evra, dok se kandžama čvrsto drže najvažnijih fotelja vlasti. A za narod su uvek bili samo nesposobni i nezainteresovani, jer sopstveni narod preziru. I to najbolje pokazuju onda kad taj narod po inostranstvu olajavaju, a državu tog naroda kleveću, u duhu pravih palanačkih novobogataških skorojevića. Jer takvi, šta god i koliko god preprodavali - čast i vaspitanje sebi ne mogu da kupe", rekao je Orlić.

Kako kaže, zato možda misle da mogu da kupe tuđu podršku, a preko nje i vlast bez izbora?

"Tu strašno greše, i tu je lekciju trebalo da nauče odavno: u Srbiji se na vlast dolazi isključivo demokratskim izborima, nikada uličnim divljanjima, lomljenjem kostiju i paljenjem institucija kao sredstvom ucene, sve tešeći se da to sve može - uz podršku „spolja“. Pored toga što sve to nema veze sa civilizacijom, demokratijom, Evropom, na prvom mestu - nema veze sa Srbijom. Pošten i odgovoran narod u ovoj zemlji to ne prihvata, i baš zato sitne duše bez skrupula poput Dragana Đilasa nikakvu podršku ovde nemaju. I još strašno greše u svojim sramnim planovima jer je - Aleksandra Vučića nemoguće ucenjivati, baš kao što je nemoguće ponižavati današnju Srbiju", rekao je Orlić.

Kako kaže, jedno zavisi od drugog.

"Da je Vučić drugačiji, ni Srbija ne bi danas bila neuporedivo snažnija i uspešnija nego što je bila u mračno vreme đilasovskih žutih aveti. I sve to narod ovde odlično zna, pa baš zato danas sa apsolutnom većinom u Srbiji pobeđuje politika Aleksandra Vučića. Jer samo tako pobeđuje - Srbija", rekao je Orlić.