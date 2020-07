ČOVIĆ ZA PINK: Priština sada ima direktnu podršku Nemačke, njihov cilj je priznanje nezavisnosti KiM

Bivši potpredsednik vlade i bivši šef Koordinacionog tela za Kosovo i Metohiju Nebojša Čović smatra da je odlazak prištinske delegacije sa pregovora u Briselu deo dogovorenog scenarija i ističe da ni jedna zemlja za ulazak u EU nije imala uslov da se odrekne 17 odsto svoje teritorije.

„Ne mislim da je delgacija Prištine pobegla da razgovora u Briselu, to je sve deo jednog scenarija, taktike koja je smišljena. Po mom mišljenju, glavni kreator svega toga je Nemačaka koja forsira ceo taj pristup za kupovinu vremena, počevši od Haradinajevih taksi, pa do onoga što se dogodilo kao predigra odlaganja sastanka u Vašingtonu sada imamo ovu novu situaciju. Nemačka ide sa tezom, nema šta Srbija da priča oko toga, niti šta da se radi nego jednostrano priznanje nezavisnosti Kosova, to je po njima taj sporazum o normalizacij odnosa“, rekao je Čović.

Prema njegovim rečima, Nemačka postaje nervozna, jer mnoge druge evropske zemlje sagledavaju situaciju malo drugačije.

„Posle 21 godine shvata se da je to kvazi država na Kosovu, da je to zasnovana na organizovanom kriminalu, terorizmu i ratnim zločinima i mnoge države kažu da je normalizacija odnosa moguća, ali ne preko noći. Oni 21 godinu nisu ništa uradili. Videli ste koliko je stepen zrelosti Albanaca na KiM kada se Tači vrati sa saslušanja u Hagu. Kakav je to doček bio, euforija... Kako se postavljaju stvari da je OVK nedodirljiv, da je to bila osolobodilačka vojska“, istakao je Čović.

Kako je dodao Priština ne želi da otvori dosijee OVK, da reše probleme nestalih i kidnapovanih i ne žele da razgovaraju o žutoj kući i trgovini organima.

„Oni sada imaju direktnu podršku Nemačke, u jednom trenutku se Amerikancima učinilo da mogu da budu efikasniji u tome, pa je ušao Grenel sa svojom kombinatorikom, a cilj je isti – da Srbija treba da prizna nezavisnost Kosova“, naveo je Čović.

To je kako kaže, presedan najvećih svetskih razmera.

„ Vi Srbiju navodno hoćete u EU, ali da je pre toga dezintegrišete, pa kroz Uniju ponovo integreišete. Ni jedna zemlja za ulazak u EU nije imala uslov da se odrekne 17 odsto svoje teritorije“, naglasio je rekao je Čović.Prema njegovim rečima, ovo što radi Nemačka je otvaranje Pandorine kutije.

„Oni hoće da odseku deo teritorije jedne suverene države kakva je Srbija, da tu formiraju nekakvu kriminalnu državu i da je usput naoružavaju. U našoj javnosti se malo zna da je najveće kontigente naoružanja za teroriste OVK davala Nemačka, najveći doprinos u njihovoj opremi i logistici“, istakao je Čović.

„Ako jednoj zemlji odsečete 17 odsto od terotorij zašto to ne može neko da uradi na drugom prostoru, ne daleko, tu je Bosna i Hercegovina „, smatra Čović.