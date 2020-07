Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je na svom Instagram profilu sjajne vesti za Srbiju, a to je da uskoro kreće izgradnja brze pruge Beograd - Niš.

Od sada će se od Beograda do Niša stizati za svega sat i dvadeset minuta, a ukupna dužina pruge iznosiće 204 km, sve to do kraja 2023 godine.

U naredna tri meseca potpisivanje sporazuma.