DAČIĆ ZA PINK: Mi Prištini ništa ne verujemo, spremni smo da NAJOŠTRIJE BRANIMO DRŽAVNE I NACIONALNE INTERESE

Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić pozitivno je ocenio nastavak dijaloga Beograda i Priština, uz poruku da smo mi spremni za razgovor i kompromis, ali da na najoštriji način branimo svoje nacionalne i državne interese.

- Kada je Ričard Grenel saopštio da ima obećanje od Prištine da će oni prestati da šalju zahteve za učlanjenje u međunarodne organizacije i da lobiraju za nova priznanja, mi smo već prvog dana rekli da Prištini ništa ne verujemo i sve ono što su do sada radili je bilo zasnovano na lažima počev od samog formiranja istitucija takozvanog nezavosnog Kosova, jednostranih akata, laži kojima su obasipali javnost – o genocidu na KiM, Račku... – istakao je Dačić.

Kako je napomenuo, Priština ne samo da nije poštovala svoju reč, već nije poštovala ni svoj potpis.

- Sve ono što su potpisali prilikom sklapanja Briselskog sporazuma, poput Zajednice srpskih opština, sve je ostalo prazno slovo na papiru. Zbog toga za nas ovo što je Hoti saopštio nije neko iznenađenje, jer od početka nismo verovali da će tako da bude. Iza leđa Srbije, a mi to znamo, ali ne verujem i iza leđa međunarodne zajednice, oni nastavljaju da lobiraju, razrađuju mogućnosti za učlanjenje u različite međunarodne organizacije – rekao je Dačić.

Prema njegovim rečima, ovde nije reč o tome da li se inatimo sa Prištinom, pa ne želimo da oni budu članovi međunarodnih organizacija.

- Ovde je reč o tome da njima uopšte nije interesantno članstvo u tim organizacijama, već žele da pokažu da su ravnopravni sa Srbijom i time stvore osnovu za dalje korake na učvršćivanju takozvane nezavisnosti – naveo je Dačić.

Kaže da postoje tri segmenta.

- Prvi segment je taj da mi njima ništa ne verujemo, da su sve slagali do sada, međunarodna zajednica na to ćuti, a da li bi ćutala da je neka zemlja sada povukla priznanje? Verovatno bi nas svi osuđivali. Oni nekako smatraju da Priština ima pravo, a da mi nemamo pravo da se borimo za interese naše države. Treći segment svega toga jeste da ukoliko dođe do zahteva za učlanjenja u međunarodne orgnizacije nastavićemo akciju za povlačenje priznanja – naveo je Dačić.

Kako je dodao, to je omogućilo da se pritanje priznanja vrati na sto, jer kada smo počinjali dijalog 2012. godine tema su bila samo tehnička pitanja.

- Pre nekoliko dana je Tači od Hotija tražio da dijalog bude politički i da se ne spušta na tehnički nivo. Za osam godina se situacija promenila. Opet se traga za političkim rešenjem, a to znači da ništa nije gotovo – rekao je ministar spoljnih poslova. On je podestio da Priština u GS UN sada može da dobije najviše 93 glasa.

Do sada je 18 država povuklo priznanje nezavisnosti takozvanog Kosova i to je istorijski uspeh za Srbiju, ocenio je šef srpske diplomatije.

- Ovo mora biti jedan aktivan i dinamičan proces – rekao je Dačić i podsetio da velike sile otvoreno lobiraju za Kosovo.

- Jednostranim aktima Prištine, koja su pretila da ugroze mir na ovom prostoru, dijalog je doveden u fazu kliničke smrti – podsetio je Dačić i naglasio je da je dobro da je dijalog nastavljen, ali da se mora postaviti i pitanje šta je do sada implementirano.