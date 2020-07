Marinković za Pink o Ugljaninovoj izjavi: Neki ljudi su potpuno izgubili kompas (VIDEO)

Potpredsednik Skupštine Srbije Vladimir Marinković smatra da je izjava Sulejmana Ugljanina o „otrovnim maskama“ veoma zabrinjavajuća, ali da ga ne čudi i poručio da ljudi koji se bave politikom u ovim momentima treba da budu uz državu i građane.

- Ne čudi me, s obzirom na ono što Uglčjanin radi u prethodnih nekoliko godina, 90 odsto njegovih izjava i onoga što radi na terenu se kosi sa našim ustavom i zakonima Republike Srbije – rekao je Marinković.

Prema njegovim rečima, ljudi koji se bave politikom treba u ovim trenucima da budu tu za državu, za narod, za građane, bez obzira na njihovu nacionalnost.

- Umesto da pomogne svom narodu i državi, on govori o teoriji zavere. Na taj način deo tih građana koji su njegovi sledbenici može da podbuni i manipuliše njima. To nije ni u interesu naše države, ni naroda, ni borbe protiv kovida. Neki ljudi su potpuno izgubili kompas – istakao je Marinković.

Kako je dodao, takve izjave nisu državničke i nisu ozbiljne.

- Sve ono što radi poslednih nekoliko godina pokazuje da se on bavi samo ličnim interesom i prikupljanjem jeftinih sitnih političkih poena. Kada je to za tu unutrašnju upotrebu u Sandžaku i Novom Pazaru može i da se shvati u regularnim i normalnim uslovima, ali davati takve izjave sada... To su loše poruke koje idu na šetetu celokupnog naroda. To je poruka celoj državi da on nema poverenja u naš sistem kako se bori protiv ovoga, a sve ga demantuje – rekao je Marinković.

Dušan Stojaković, urednik ekonomske rubrike "Večernjih novosti“, napominje da je Ugljanin stomatolog po obrazovanju.

- On je morao da nauči da svaki stomatolog kada primi pacijenta mora da stavi masku kako bi ga zaštitio. Za čoveka kome bi maska trebalo da bude sastavni deo radnog odela ova priča je potpuno smešna – ističe Stojaković.

Kako kaže, Ugljanin nema problem sa virusom, već politički problem, a ovo mu neće doneti dobro.