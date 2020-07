VUČIĆEVIĆ ZA PINK: Ako su nevladinim organizacijama besprekorne finansije zašto im smeta kontrola?

Glavni i odgovorni urednik „Informera“ Dragan J. Vučićević kaže da mu nije jasno zbog čega se deo predstvnika nevladinog sektora buni zbog kontrole Uprave za borbu protiv pranja novca, ako su im, kako tvrde, finansije besprekorne.

Vučićević je istakao da njih niko nije stavio ni pod kakavu posebnu istragu, budući da Uprava za borbu protiv pranja novca postoji i deluje u skladu sa svim propisima i evropskim i svetskim i ima pravo na uvide u finansije svakog građanina.

„U Evropi i svetu je primećeno da neke od tih organizacija služe za pranje novca i za finansiranje terorizma. Srbija je od EU i UN dobila preporuku da obavi kontrolu“, istakao je Vučićevući i dodao da je od toga je napraviljena ne medijska hajka, nego haranga na dežavu.

Kako je dodao, oni hoće da kažu da ih na taj način neko kriminalizuje i da hoće da ih hapsi.

„Pa ako je to neko i uradio, to je N1. Nije Informer objavio spisak ljudi koji su pod proverom Uprave za borbu protiv pranja novca. To je uradila Televizija N1. Jugoslav Ćosić je onaj koji je dobio vrlo sumnjivu uplatu od Baškima Ulaja, a Baškim Ulaj je onaj koji je od strane albanskih medija i albanskog tužilaštva osumnjičen kao narko diler“, dodao je Vučićević.

On je postavio pitanje zašto su nervozni, ako nema nikakvih problema.

„Čemu panika ako su finansijske besprekorne. Šta je onda problem. Ako bi neko naložio istragu protiv mene ili Informera, da se utvrdi da li perem novac, bio bih potpuno opušten jer ne peram novac i ne bavim se nelegalnim transakcijama“, dodao je Vučićević i naglasio da je Uprava za borbu protiv pranja novca po zakonu obavezna da proverava sve sumnjive transakcije.

Kako je naglasio, svaki građanin je pod istragom Uprave za borbu protiv pranja novca.

„Ako hoćemo da budemo pravna država moraju da postoje kontrole. U uređenim civilizovanim zemlja sveta te kontrole su na šest meseci. Ovde se obavljaju na nekoliko godina. To što se oni toliko bune protiv toga, govori o njima“, rekao je Vučićević.

Istakao je da je TV N1 juče objavila spisak 37 organizaija i 20 pojedinaca koji su pod proverom Uprave za borbu protiv pranja novca, pa su ostali mediji tu informaciju preuzeli.

Vučićević je ocenio da je i to kukanje deo specijalnog rata, koji vodi žuta ološ elita, Đilasovci i na svakoj temi treba praviti stanje nestabilnosti, neregularnosti.