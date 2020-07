Jadranka Joksimović učestvovala na Izvršnom sastanku Međunarodne demokratske unije (FOTO)

View this post on Instagram

Интернационални секретар Српске напредне странке и министар за европске интеграције, Јадранка Јоксимовић @jadrankajoksimovic, учествовала је данас на Извршном састанку Међународне демократске уније (ИДУ) организованом путем видеоконференцијске везе. Током данашњег састанка глобалне алијансе која окупља 73 странке десног центра и конзервативаца из 63 државе света, разговарало се о актуелним дешавањима у свету, с посебним освртом на борбу против ширења Ковид-19 и ублажавања негативних последица изазваних пандемијом, као и о предстојећим активностима ИДУ-а у новонасталим околностима. Радни део Извршног састанка на којем је било речи о актуелним дешавањима у државама сестринских партија, Јоксимовић је искористила да представи активности СНС-а у претходном периоду. Информисала је председника ИДУ-а Харпера - некадашњег премијера Канаде, чланове председништва ИДУ-а и присутне колеге из сестринских партија, да је СНС на недавно одржаним парламентарним изборима забележила историјску победу од 60,65 одсто што показује да грађани Србије снажно подржавају спроведене реформе, али и даљи наставак развоја наше земље коју предводи председник Александар Вучић. Такође, обавестила је да бојкот који је један део опозиционих партија заговарао није успео с обзиром да је нешто преко 50 одсто грађана Србије изашло на изборе. Такође, она је обавестила све присутне и да је након двадесет месеци настављен дијалог између Београда и Приштине уз посредовање ЕУ, али и да последње изјаве које долазе из Приштине нису добар сигнал. Београд остаје отворен за наставак дијалога уз посредовање ЕУ и очекује да дијалог доведе до спровођења до сада постигнутих договора и налажења компромисног и одрживог решења. Јоксимовић је нагласила да је према извештају Еуростата Србија у првом кварталу 2020. године оставарила највећи привредни раст у Европи од 5 одсто, што још једном показује да је Србија водила одговорну економску политику, тако да и у веома тешким околностима пандемије Ковид-19 успевамо да одржавамо добре макроекономске индикаторе. #SNS #Srbija