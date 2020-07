Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić u obratio se danas javnosti i saopštio najnovije informacije o nastavku dijaloga Beograda i Prištine, kao i da je ekonosmki napredak Srbije u ovom periodu uspešan i da Srbiju u narednom periodu zbog toga očekuje brži ekonomski napredak.

Sa predsednikom su na konferenciji bili ministarka građevinarstva i infrastrukture Zorana Mihajlović, kao i ministar poljoprivrede Branislav Nedimović.

Vučić je na početku izjavio da je Srbija prihvatila da suštinski učestvuje u dijalogu pod pokroviteljstvom EU, a kako bi se rešili viševekovni problemi u najboljem interesu i Srba, i Albanaca.

- Naša delegacija pripremljena je za razgovore o svim pitanjima, o nestalim i raseljenim licima, o ekonomiji i o svemu drugom. Tražićemo da se otvore arhivi jer smatramo da je važno da porodice dobiju pravcu i da moraju znati gde im se nalaze članovi porodice - kaže Vučić.

Dodaje da je povratak na Kosovo 1,9 odsto i najniži je na svetu.

Kada je reč o ekonomiji, Vučić kaže da je ona važna i teži se da se iznađe način za protok robe, usluga i kapitala, što je u interesu i Srba, ali i Albanaca na KiM i suština je napretka u 21. veku.

Zaključci Atlantskog saveza predstavljaju osnovu buduće politike u celom regionu, kaže Vučić. Dodaje da je važno da se reše problemi čekanja na granici, gde se gubi mnogo vremena i novca.

Kaže da će se razgovarati i o projektima na KiM, a od važnosti je i investiciona konferencija pod pokroviteljstvom EU, a koja će se održati u septembru ili oktobru. Praćenje implementacije dogovora je, kaže, treća tačka.

- Trudili smo se da razgovaramo samo o EU, a kao da potcenjujemo region. Srbija želi najbolje moguće odnose sa narodima u okruženju. Čak 17 odsto našeg izvoza odnosi se na region i to su nam veoma važne stvari - kaže Vučić.

Ističe da pred Srbijom nisu laki dani kada je reč o KiM.

- Želimo da sačuvamo poziciju pouzdanog partnera, ali da budemo snažni da odbijemo sve što je pritisak na Srbiju. Iznenadila me je Hotijeva izjava da se u Briselu piše završni sporazum, što iz Brisela niko nije demantovao. Mi o tome ništa ne znamo, znamo samo da želimo da pregovaramo o temama koje su na stolu i da vidimo kada će biti ispunjeno obećanje o ZSO - kaže Vučić.

Dodaje da smo u dobroj veri prisutni u Briselu, da želimo konkretne razgovore, a da Srbija neće biti džak za udaranje.

Kaže i da je novinare sakupio da bi saopštio važne stvari.

- Mislim da ćemo po drugi put uspeti da se izborimo sa virusom, brojevi su sve bolji, a rezultati su postignuti zahvaljujući našim lekarima, herojima - kaže Vučić.

Kada se saznalo za koronu u Srbiji, kaže ušlo se u borbu iskreno, da cilj nije bio da se krije, već da se ljudi leče.

- Svega četiri zemlje u Evropi testiraju više od nas. Sada se događaju geopolitičke, konomske i strukturalne promene najveće od Drugog svetskog rata. Pobedili smo koronu u prvom krugu, ali je bilo važno da uđemo u ekonomski pucanj, jednako sa najjačim zemljama. S tim u vezi, u junu 2020. industrijska proizvodnja je porasla za 2,6 odsto i to je pravo malo čudo. Čestitam kompanijama u Srbiji - kaže Vučić.

Dodatno treba da radimo na rudarstvu i snabdevanju električnom energijom, kaže predsednik.

- Očekujemo da na kraju godine, imajući u vidu da ne očekujemo dvocifreni pad u drugom kvartalu kao 90 odsto zemalja EU, imamo najbolji rast u Evropi i to oko nule. Treba imati u vidu da će mnoge zemlje ići i na minus 10 i na minus 12 i to će Srbiji dati ogromnu prednost za period koji dolazi - kaže Vučić, dodajući da su donete novve mere:

Moratorijum na kredite čija se otplata odlaže za dva meseca, odlaganje plaćanja poreza, isplata minimalnih plata kod preduzetnika, u mikro, malim i srednjim preduzećima...

- To je ukupno oko 560 miliona evra - navodi Vučić, dodajući da ćemo imati najbolje rezultate u odnosu na prethodne dve decenije.

Po stopi javnog duga smo, kako kaže, bolji od svih razvijenijih zemalja. U ovom trenutku imamo 61.303 gradilišta u Srbiji i to je rekordan broj.

- To je čak 16.000 više nego prošle godine - navodi Vučić.

Kaže da se krenulo u razgovore za izgradnju brze pruge Beograd-Niš i putovali bismo sat i po do Niša.

- Ovo bi moglo biti gotovo do kraja 2023. godine što je fantastičan rezultat. Za nas je od izuzetnog značaja da imamo prugu sve do Severne Makedonije - kaže Vučić. Dodaje da će se na ovaj način podići naša železnica, i za putni, i za teretni saobraćaj.

Kreće se, kaže, i za izgradnju fabrika za preradu otpadnih voda i kanalizacionog sistema, a u centralnoj Srbiji biće ih u 70 opština i gradova.

- Ovo je veliki napredak i sve ćemo rešiti u naredne 4 godine. Kragujevac će, recimo, imati sve završeno do kraja 2021. godine. U Vojvodini radimo na dogovoru da svuda rešimo pitanje čiste pijaće vode i kanalizacije, a takvih problema imamo u pojedinim mestima i van Vojvodine. Za sve ovo smo već obezbedili finansijska sredstva - kaže Vučić.

Kaže i da će biti odvojeno 4-5 milijardi za lokalne puteve. Kaže da će za građane Srbije biti napravljena prava "turistička Meka", posebno kada je reč o istoku Srbije i delu oko Golupca, Velikog Gradiška, Ramske tvrđave...

- Do decembra ćemo pokazati na hiljade puteva koje ćemo da radimo, jer to predstavlja drugačiju Srbiju. Trenutno gradimo tri auto-puta kroz Srbiju, a uskoro krećemo da radimo još više. Sve ovo nam je od izuzetnog značaja i zamolio bih vas da obratite pažnju na kanalizacionu i vodovodnu mrežu, što će suštinski rešavati probleme - kaže Vučić.

Dodaje da Srbija jeste na raskršću, da je pod brojnim pritiscima i da će neretko biti meta kritika i napada. Važno je, kaže, da ljudi znaju da se radi u skladu sa planovima koji su ranije određeni, da će se mir čuvati, da će se ekonomija jačati, a to znači da će država jačati i u svakom drugom smislu.

- Zadovoljan sam merama koje smo donosili, ekonomskim napretkom. Borićemo se, pobedićemo se i siguran sam da će brojke, kada je reč o koronavirusu, da padaju. Molim ljude da budu odgovorni i da se ne opuštaju - rekao je Vučić.

Kaže da je pred nama dan obeležavanja proterivanja Srba sa svojih ognjišta, a ovaj put će se obeležiti na Rači, gde će biti postavljeno spomen obeležnje.

- Kada tu bude podignut most, na ovom području ćemo napraviti, zajedno sa RS, veliki spomen park da se nikada ne zaboravi zločin navećeg etničkog čišćenja posle Drugog svetskog rata - rekao je Vučić.

Odgovarajući na pitanje novinara o toku dijaloga Beograd i Prištine predsednik Vučić je rekao je da ga je iznnadila takva vest.

- Mene je iznenadila izjava Hotija da se piše završni sporazum Beograd ai Prištine. Brine me to što mi se čini da bi u nekim sledećim pregovorima to i moglo da se piše. Nadam se da će Evropska unija poštovati i razumeti potrebe Srbije. Imam puno poverneje u pregovarački tim Evropske unije. Tek posle dugog perioda pregovora mislim da možemo da dođemo do kompromisnog rešenje - kaže Vučić.

On je naveo da kompromisno rešenje nije ono prema kom će se sve uzeti Beogradu i dati Albancima.

Vučić je odgovorio i na pitnaje o proveri NVO i njihovih tokova novca, rekavši kako mu je jasno da je rekacija na to politička

- Mislim da je važno da civilni sektor u državi bude jak, ali je isto važno da se svi zakonu poštuju. Ovde se ne radi ni o kakvom posebnom zakonu, ovde se radi o jednoj običnoj proveri - kaže Vučić.

Na pitanje o srpskim izbeglicama predsednik Vučić rekao je da su od Berlinskog kongres apostojale zemlje koje su radila na rastakanju srpskog nacionalnog jedinstva.

- Ako pogledate, svi ratovi tokom istojirje, koje je Sebija imala su bili oslobodilački. Svi drugi su smatrali da je Srbija uspešna onoliko koliko drugi mogu da je podjarme, ali danas je slučaj da je Srbija najuspešnija u regionu i na tome joj svi zavide danas, i zbog toga su pritisci na srbiju jaki, jer to ne odogvara svima - kaže vučić.

Predsednik se osvrnuo i na ekonomsku pripremljenost srpskog budžeta.

- Naš budžet je potpuno pripremljen. Mi imaomo probleme u RFZO, pa korona je. Ne postoji nijedna zemlja u Evropi koja nema problema. Fantastična Belgija je na 150 odsto javnog duga, a tobož neuspešna Srbija je na 60 odsto - kaže Vučić.

- Srećan sam što u Prištini o meni govore loše, ali sa poštovnajem. Kompormis mora da bude bolan za obe strane, zato je i komppormis - rekao je Vučić govoreći o nastavku procesa dijaloga Beograd ai Prištine.

Predsednik Vučić je na pitanje novinara o obeležavnaju ''Oluje'' u Hrvatskoj rekao da je ''Oluja'' zločin.

- To je težak zločin etničkog čišćenja. Mi moramo da gradimo bolje odnose sa Hrvatkom, ali ti osdnosi ne smeju da budu ponižavnaje Srbije i srpskog naroda. Mi svi Srbi iz regiona smo se dogovrili da nikad ane idemo jedni prituv drugih. Možemo da se razlikujemo, ali mi moramo da čuvamo zajedništvo našeg naroda, gde god on živeo - kaže Vučić.

Kako je Vučić rekao, pomirenje sa Hrvatskom će biti uspešno uz obostrano poštovanje žrtvama.

Osvrnuvši se na vanredno stanje koje je bilo uvedeno zbog koronavirusa u Srbiji predsednik je rekao da je njegova porodica svakodnevno zbog toga bila izložena napadima.

- Pojedini su pisali da Vučić koristi vanrendo stanje koristi za diktaturu. Pa ljudi nisu slepi. Za rad lekara nemam ništa da dodam, ja sma preponosan na na ogroman broj lekara koji radi svoj posao odgovorno - rekao je Vučić.

- Danas sa pretstavljao velike programe i važne stvari koje raidmo. Srbija se ne oslanja na velike ljude poput Panića. Mi se oslanjamo na male ljude, na one lekare koji rade u crvenoj zoni - naveo je Vučić.

Na pitanje o promeni naziva ulica u Beogradu predsendik je rekao da je zamolio gradske čelnike da se nazivi nekih ulica ne menja.

- Ne bih da ulazim u Istoriju. Beograd je kosmopolitski grad. Takav kosmopolitksi grad čuvaće i Vladimira Nazora, ali ne sme da zavoravi svog vojvodu Živojina Mišića i Dobricu Ćosića - rekao je Vučić.