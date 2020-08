FANTASTIČNI EKONOMSKI REZULTATI USRED PANDEMIJE! Brnabić: Ovo je nešto čime moramo da se ponosimo (VIDEO)

Predsednica Vlade Ana Brnabić, poručila je da u izuzetno teškim okolnostima za ekonomiju u svetu, Srbija je u junu imala blagi rast od 0,1 odsto i time, prema procenama Ministarstva finansija, završila drugi kvartal sa minusom od 6,5 odsto našeg BDP-a.

Srbija je u junu zabeležila blagi rast BDP-a od 0,1 odsto i time smo prema fleš proceni Ministarstva finansija završsili drugi kvartal sa padom od 6,5 BDP-a, izjavila je danas predsednica Vlade Ana Brnabić.

- Rezultati su dobri, mnogo bolji nego što smo očekivali. To je velika stvar za privredu i građane - rekla je Brnabić na konferenciji za novinare.

Taj rezultat je ostvaren, kaže, u izuzetno teškim okolnostima kada čitav svet trpi i kada mnoge ekomnomije širom sveta imaju pad u dvocifrenim procentima, uključujući i najjače ekonomije sveta.

- Mi smo u junu 2020. imali blagi rast od 0,1 odsto i time smo prema fleš proceni Ministarstva finansija završili drugi kvartal sa padom od 6,5 odsto našeg BDP-a - navela je Brnabić.

Čestitala je i građanima i privredi na tom rezultatu, zamolila ih da nastave zajedničku borbu, te poručila da će Vlada uvek biti na usluzi i građanima i privredi.

- Čitava godina je takva da su nam potrebe dobre vesti i optimizam - naglasila je premijerka.

Čak 94 % privrednika ne očekuju smanjenje zaposlenih

U drugom kvartalu 2020. godine 72 odsto anketiranih firmi ostavrilo je povećan ili isti obim investicija, gotovo 56 odsto planira investicije u trećem kvartalu, a čak 65 odsto planira veći obim investicija u trećem kvartalu ove godine u odnosu na drugi kvartal, kaže Brnabić.

Ona je na konferenciji za novinare rekla da raduje što je anketa koju je sprovela PKS o poslovnoj aktivnosti privrednih subjekata u Srbiji pokazala i da čak 94 odsto anketiranih kompanija ne očekuje smanjenje broja zaposlenih ni u trećem kavratalu.

Navela je da u tom smislu i država ima dodatne programe podrške na kojima se radi, uključujući program „Moja prva plata“, dodatne prekvalifikacije, izgradnju regionalnih trenitng cenatara umesto centara za obuke, kao i prošisrenje obuhvsta reforme sezonskog zapošljavanja za koju kaže da je dala odlične rezultate u poljoprivredi.

Tako je u planu, dodaje, da reforma sozonskog zapošljavanja obuhvati ugostiteljstvo i turizam, građevinu i neke druge sektore.

- Trudimo se da budemo fleksibilni i izađemo u susret i zaposlenima i poslodavcima. Nastavićemo komunikaciju sa privredom i poslovnim asocijacijama - rekla je predsednica Vlade.

Čestitala je svim građanima i privrednicima na tome što se bore zajedno sa Vladom i što imaju veru u Srbiju, te poručila da im Vlada ostaje na usluzi. Naglasila je i da svi treba da poštuju mere prevencije kako bismo što brže stavili situaciju pod kontorlu u vezi sa virusom korona.

- Time ćemo brže napredovati, ali to zavisi i od oporavka ekonomije EU, pre svih Nemačke i Italije - navela je Brnabić.

Stabilan broj zaposlenih, 1,6 odsto više nego lane

Uprkos krizi Srbija ima stabilan broj zaposlenih i u drugom kvartalu ove godine, u odnosu na isti period prošle, beleži se veći broj zaposlenih za 1,6 odsto, izjavila je premijerka. Ona je rekla da ohrabruje to kako se ponaša tržiste rada, budući da je ovo najveća kriza koju svet pamti.

Rekla je da privreda Srbije u prvom kvartalu bila najbolje rastuća u Evropi sa rastom od pet odsto, a da su iza nas bile Irska, Turska, Rumunija, Crna Gora, Litvanija...

- U drugom kvartalu ove godine mi smo druga najbrze rastuća ekonomija u Evropi, Litvanija je u drugom kvartalu bolja od Srbije, imala je manji pad od 3,1 odsto, mi smo imali pad od 6, 5 odsto, a posle nas je Letonija sa 9,6 odsto... - rekla je premijerka.

Ona je istakla da se iz svega toga vidi zašto su to dobre vesti i zašto treba da se ponosimo rezutatima, jer se pokazalo da odgovoran i naporan rad, disciplina i vera u Srbiju i ogromno poverenje koje imaju strani investitori daju to za pravo.

- Nismo imali nijedno otkazivanje stranih direktnih investicija i ohrabruje to da ćemo u u septembru i oktobru imati postavljanje kamena temeljca za nove pogone. Svi indikatori pokazuju da ćemo, ako ovako nastavimo, imati dobar rezultat - rekla je Brnabić.

Predviđali smo pad 1,8%, sad očekujemo nulti rast

Brnabić je izjavila da su strani investitori pokazali ogromno poverenje u Srbiju u uslovima Kovid krize, da niko od njih nije otkazao ulaganja, i najavila dogovore sa njima o važnim pogonima za našu zemlju već u septembru-oktobru.

Brnabić je rekla da svi indikatori koje imamo u prvom polugoduštu, u kojem je ostvaren minimalan pad bruto domaćeg proizvoda od 0,9 posto, govore da ćemo imati bolji rezultat, da nećemo dalje pada ali ni rasti, te da bi rast BDP-a mogao da bude oko nule što bi bio veliki uspeh.

Podsetila je pri tome da je u ranijim procenama vlada predviđala pad za celu godinu od 1,8 odsto, a Međunarodni monetarni fond od 3,0 procenta, što je daleko najmanja projekcija pada te institucije u odnosu na procene za ostale zemlje sveta.

Najveći rast zaposlenih u proizvodnji motornih vozila

Najveći rast u broju registrovanih zaposlenih u drugom kvartalu godine beleži se u oblasti proizvodnje motornih vozila - 21,1 odsto i to govori da postoji veliko poverenje investitora u Srbiju, rekla je Brnabić.

- Oni nisu napuštali Srbiju zbog krize, imamo kompanije koje su nastavile investicije u Srbiju i kompanije koje će tek krenuti da grade svoje pogone. U odnosu na 2019, ovo je godina kada su se neke investicije završile i ljudi su otvarali radna mesta - rekla je Brnabić i kao primer navela kompanuju Magna u Aleksincu.

Što se tiče rasta broja zaposlenih, ona je navela da se beleži rast od 17,1 odsto u oblasti računarskog programiranja i da kompletna IT industrija beleži blagi rast od 4, 5 odsto. Postoje najave za još neke investicije i to je razlog za optimizam, rekla je Brnabić.

U rudarstvu se takođe, kako je navela, beleži rast od 11, 9 odsto zahvaljujući, pre svega, investicijama „Ziđina“ i projektu „Čukaru Peki“.

Istakla je da je grupacija Rio Tinto odobrila 200 miliona dolara za studiju izvodljivosti u narednih 16 meseci, što je, naglašava, velika stvar u ovakvoj krizi. I u građevinarstvu se beleži rast, 10,1 odsto, jer je nastavljeno sa ulaganjima, rekla je Brnabić.

- Vidi se da postoji poverenje u ekonomiju Srbije i našu zemlju generalno - zaključila je premijerka.

"Nisam adresa za pitanje o letačkom priznanju Vulinu"

Brnabić je izjavila da nije prava adresa za odgovor na pitanje kako gleda na to što je ministru odbrane Aleksandru Vulinu uručen počasni letački znak pilota, jer ona ne dodeljuje ta priznanja. Ona je rekla da u Vojsci Srbije postoje stručni ljudi koji se time bave, a da se ona u poslednjih 48 sati intenzivno bavila najnovijim ekonomskim pokazateljima i da je to ono što, kako je rekla, važnija tema za građane.

- Mislim da nisam prava adresa za to pitanje. Ja ne dodeljujem ta priznanja. Zaista sam manje nego stručna što se tiče vojnih stvar, tako da ne mogu da ulazim šta su odlučili ljudi koji su Vojsci Srbije mnogo stručniji od mene i morate da pitate njih - rekla je Brnabić.

U poslednjih 48 časova se , kaže, intenzivno bavila novim ekonomskim podacima i činjenicom, kako je navela, da smo zaista svi zajedno izgurali da Srbija bude prva ili druga, ili da deli prvo mesto kao najbrže rastuća ekonomija Evrope, odnosno, ekonomija sa najmanjim padom.

- To je zaista ogromno priznanje u čitavoj prvoj polovini 2020. godine i mislim da je to daleko relevantnija, važnija tema za građane Republike Srbije, tako da ovo ćete morati da pitate za objašnjenje ljude koji su uručili to priznanje - rekla je Brnabić odgovarajući na pitanja novinara.

Sagledavamo dodatne mere podrške turizmu

Država je predvidela posebne mere za podršku turizmu i sagledava koje mere je dodatno potrebno preduzeti, s ozbirom da će turizam i ugostiteljstvo nastaviti da trpe velike gubitke zbog epidemije virusa korona, izjavila je premijerka. Ona je rekla da su predstavnici države u stalnom kontaktu sa hotelijerima i ugostiteljima, da će se, kao i do sada, raditi tako da se računa na najgore moguće scenarije.

Navela je da će sa predstavnicima te industrije razgovarati kako bi se sagledali načini da se održi njihova likvidnost, da ne otpuštaju radnike ili da taj broj bude što manji. Nada se, dodaje, da će vakcina protiv kovid-19 doći pre nego što je bilo ko očekivao i da će se nakon toga polako situacija u vezi sa turizmom vraćati u normal, a možda i nešto ranije.

- Ne mislim samo na Srbiju, mislim na čitav svet. Ima zemalja koje razvijaju svoje vakcine, ali i zemalja koje su se već javile za određene te vakcine - rekla je Brnabić.

Navela je da je država merama podrške za sektor turizma nastojala da se poveća i grejs period, da usmeri više novca za održavanje likvidnosti i kroz garantne šeme upravo za ovaj sektor. Brnabić kaže da je predsednik Aleksandar Vučić, koji je vodio krizni štab za saniranje posledica kovod-19 na privredu, nastavio da sa ministrima radi na tome i da pomaže u tom apsektu.

- Svi su stalno u kontaktu sa našim hotelijerima, ugostiteljima, gledamo da li je potrebno da dodatne mere targetiramo - rekla je Brnabiić.

Predsednica Vlade kaže da u ovom trenutku najveće gubitke u turizmu trpe Beograd i Novi Sad, ali da je zahvaljući građanima i njihovoj odgovornosti prilično dobra sezona, nešto malo lošija od 2019.

- Moramo da nađemo način kako da pomgnemo svima onima koji su mnogo uložili u svoje poslove a u ovom trentutku nemaju baš nikakve prihode - rekla je predsednica Vlade.

Izrazila je očekivanje da će turistička industrija uspeti uz meri Vlade da prebrodi ovaj težak period i da se nakon toga vratimo onim stopama rasta turizma i stranih i domaćih gostiju koje je Srbija beležila pre epidemije korona virusa.