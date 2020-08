Penzionisani pilot pukovnik RV Milivoje Bakić, nosilac zlatnog pilotskog znak sa 5000 sati letenja, napisao je pismo kao reakciju na kolumnu Ranka Pivljanina "Ima li Vulina u avionu", a koje portal nova .rs nije hteo da objavi.

Naime, Bakić je reagovao na kolumnu u kojoj je medijski linčovan ministar odbrane Aleksandar Vulin, kome je u petak uručen počasni letački znak pilota na svečanosti povodom Dana roda avijacije.

Bakić se na početku pisma obratio lično Pivljaninu ističući da voli da čita njegove tekstove, da u njima ima ironije bez mržnje, ali da to nije bio slučaj i ovog puta, da je ovaj put sebi dopustio da mrzi.

"Da se niste vodili željom da uvredite Vulina, videli bi ste da dodeljeno priznanje nije zlatno, kako ste napisali, već je srebrno, i dodeljuje se za „doprinos razvoju i opremnju i stvaranju uslova za unapređenje operativnih sposobnosti RV i PVO“, ni reči o pilotima i pilotiranju. Da se niste emotivno vezali za Vulina, primetili bi ste, da su na obeležavanju Dana avijacije zlatne pilotske značke dodeljene pukovniku Krnjajiću, pukovniku Pipovskom, pukovniku Luniću, majoru Veselinoviću. Oni su priznanje dobili zato što su piloti. Zaboravimo Vulina, hajde da vidimo da li su „unapređene operativne sposobnosti RViPVO“", navodi Bakić u pismu.

Kako navodi, naš RV je skinut grobaru sa lopate. Kaže da umesto četiri MiG-29, imamo ih četrnest, a radi se i modernizacija. I ne samo njih. Modernizuje se i Orao, imamo i Laste za obuku kadeta, pet helikoptera H-145, četiri mi-35, tri nova mi-17, remontovana su i dva mi-8, imamo bespilotne letelice koje nikada nismo imali, višestruko je povećan nalet, ima i goriva, delova, guma.

"Pilotima to puno znači, mi volimo da letimo i kada stigne nešto novo i moderno, srećni smo pa i zahvalni. Nikada niko nije umeo da nam objasni zašto u MUP-u piloti helikoptera imaju veće plate od vojnih pilota. Tako je bilo do prošle godine a sada su izjednačeni, žao mi je što vam je to promaklo. Možda niste primetili da smo na aerodromu u Nišu posle dvadeset godina dobili nove hangare, piloti se raduju, a zemaljsko osoblje popravke vrši na toplom. Od prošle godine imamo i pokrivenu stajanku za lovačku paru na Batajnici, decenijama smo je tražili, i MiG-ovi nam više ne kisnu", kaže Bakić u pismu.

Ističe da nema veće radosti nego kada mladi ljude rade na našim aerodromima. Dodaje da su od prošle godine počeli da im stižu podoficiri iz najzad obnovljene srednje stručne vojne škole ukinute 2005. Takođe dodaje, da u RV nedostaje i mehaničara i pilota i to je najveći problem, ali da su konačno krenuli da nešto rade.

"Dvadeset jednu godinu od NATO agresije, ubeđivali smo ministre da nam treba svetlosna signalizacija na Batajnici. Vulina smo ubedili, završena je najmodernija signalizacija na jednoj pisti, a rade je i na drugoj, kada letite noću i u uslovima smanjene vidljivosti to je razlika između života i smrti. Na Batajnici se radi vodovod. Glupo je reći da smo pijaću vodu čekali decenijama ali eto, najzad dolazi. Dugo godina naši piloti nisu imali pravo na oporavak, njihov napor se nije mnogo cenio. Od pre dve godine redovno idu na Kopaonik, plaćen im je i ski pas, nije mnogo nekom sa strane ali nama menja život. Kada ste bili jedini piloti na svetu koji nose beretku kao pešadinci, kada imate pocepane kožne pilotske rukavice iz vremena JNA, a kombinezoni vam nikada nisu po meri i dužite čizme koje se brzo raspadaju, obradujete se što vas je ministar čuo i naredio da dobijete pilotske kape, atkivni veš, nove rukavice, kombinezone od negorućeg materijala šivene po meri, zimske i letnje čizme od proizvođača koga su piloti izabrali. Nije mnogo, ali pilot se raduje", kaže Bakić.

Dodaje da ne poznaje Vulina, ali da mu kažu da ume da sasluša i sprovede ono što čuje, kao i da ni to nije mnogo ali je prijatna promena.

"Lepo je što ste se setili naših poginulih drugova. Promaklo Vam je da je aerodrom Batajnica prošle godine, naređenjem ministra Vulina, dobio ime „pukovnik pilot Milenko Pavlović“. Bili su prisutni i njegova supruga i dva sina. Lepo je bilo, dirljivo. Moglo je to i pre Vulina ali eto, izgleda je i to poslušao. Niste stigli da obiđete izložbu o NATO agresiji, zove se "Odbrana 78". Po prvi put se kao organizator izložbe potpisalo Ministarstvo odbrane. Nije mnogo, ali menja stvari. Sve ovo je trebao da uradi neko pre Vulina, ali kao za inat, nije. Vulinu je bilo lakše, imao je veliku podršku Vučića. Nije on potpisao sporazum sa Putinom već Vučić, nije obezbedio ni novac za nove helikoptere već Vučić, ali se Vulin pobrinuo za male stvari koje menjaju život pilota. Kada se male stvari sakupe bude to puno. Gosopodine Pivljaninu, ajmo na terapiju", napisao je Bakić u pismu.