BRNABIĆ ZA PINK: "Oluja u Hrvatskoj i Srbiji se različito obeležava! Danas je težak dan, sutra je još teži

"Oluja" se u Srbiji i Hrvatskoj obeležava na dva potpuno različita načina, zbog toga se nalazimo u jednom komplesnom trenutku i pre nama je puno izazova, rekla je premijeka Brnabić.

Dan sećanja na zločine nad Srbima u Hrvatskoj koji se sproveo kroz akcju "Oluja" posle 25 goidna se u Srbiji obeležava sa velikom tugom i setom, dok je u Hrvatskoj to najveći nacionalni praznik, rekla je premijerka Srbije Ana Brnabić gostujući u Novom jutru TV Pink.

- Danas je težak dan, sutra je takođe težak dan, sećanje na zločine nad Srbima u Hrvatskoj, obeležavanje Oluje na dva potpuno različita načina, kod nas sa velikom tugom i setom. Uvek je teško kada vidite ljude koji su bili u toj koloni, mnogi imaju rođake koji to nisu preživeli - rekla je Brnabić.

Kako kaže je sećanje na srpske žrtve u Hrvatskoj počelo da se obeležava tek kada je Aleksandar Vučić preuzeo odgovornost za državu.

- Pre toga nismo se usuđivali da obeležavamo dan sećanja na zočine nad Srbima, pa ni NATO bombardovanje valjda da ne bi povredili one koji su ns bombardovali - rekla je Brnabić koja će večeras sa predsednikom Vučićem u Sremskoj Rači prisustvovati obeležavanju Dana sećanja na sve stradale i prognane Srbe u oružanoj akciji "Oluja".

"Postoje dva kandidata za premijera - ja sam jedan od njih! U svakom slučaju biću uz Aleksandra Vučića" -Ukoliko budem predsednik Vlade radiću časno, ukoliko to ne budem stranka i predsednik Vučić mogu da računaju na moju pomoć. Teška i izazovna vremena su pred nama. U novoj Vladi mora da budu najveći borci koji razmišljaju o građanima - rekla je premijerka Brnabić. Kako kaže, predsednik Vučić želi da formira vladu koja će brinuti o interesima građana Srbije. -Predsednik Vučić prezire ljude koji gledaju svoj interes. Postoje dva kandidata za predsednika vlade, ali ja znam da bi i za tu drugu osobu stala - rekla je Brnabić i rekla da Vučić misli da Aleksandru Šapiću mnogo toga nedostaje, da mora još da uči i da radi, ali da je ono što ceni kod njega borbenost. - Aleksandar Šapić je pokazao da želi i da ume da se bori, i to je pokazao u trenucima kada se naši koalicioni partneri, pre svega mislim na SPS nisu tako borili, i neki iz SNS - navela je

"Uprkos teškoj krizi sa koronom, Srbija ima dobre ekonomske rezultate"

Kako je Brnabić rekla Srbija je u drugom kvartalu ove godine postigla dobre ekonomske rezultate uprkos teškoj situaciji izazvanoj pandemijom koronavirusa.

- Imali smo fenomenalan prvi kvartal, rast od pet odsto i nikada se nije desilo da budemo najbrže rastuća ekonomija u jednom kvartalu godine. To su istorijske vesti i stvari koje menjaju suštinski nasu zemlju, ljude, naš narod, kao i percepciju naše zemlji - rekla je Brnabić

Kako kaže Srbija u drugom kvartalu, "rame uz rame" Litvaniji koja je je imala manji pad od Srbije. Rekla je i da se u Srbiji nedovoljno govori o postignutim rezultatima i dodala da je neverovatan uspeh i to što imamo stabilan broj zaposlenih.

U odnosu na drugi kvartal 2019. godine sada je u Srbiji 1, 6 odsto više zaposlenih, precizirala je predsednica Vlade.

- To pokazuje koliko dajemo sve od sebe i šta sve možemo i to u ovako teško vreme kada nezapsolenost dramatično raste svuda u Evropi i svetu. U nekim zemljama je dvocifrena, a očekuje se da će ići i do 22- 25 odsto, a Srbija se ovako dobro drži i to je rezultat svega onoga što smo kao zemlja radili od 2014. godine - rekla je. Brnabić je Kako kaže Aleksandar Vučić preuzeo ne samo vlast, već i ogromnu odgovornost.

"Ružne su jučerašnje scene ispred Parlamenta"

Novi poslanici Skupštine Srbije, gotovo mesec i po dana nakon parlamentarnih izbora, uz stroge mere bezbednosti, protest ispred parlamenta i gardu Vojske Srbije na ulazu u Dom Narodne skupštine, položili su juče zakletvu čime je konstituisan dvanaesti po redu skupštinski saziv, čije će dve trećine činiti poslanici vladajuće Srpske napredne stranke.

Međutim, deo opozicije na čelu sa Srđanom Nogom protestovali su juče ispred doma Narodne Skupštine. Nogo i njegov kolega, bivši poslanik, Zoran Radojičić uhapšeni su tada jer su pozivali na nasilnu promenu ustavnog uređenja,

- Tu su poslanici, predstavnici svih građana. Videli smo neke scene koje nisu više tužne, nego potpuno besmislene. Videli smo 20-30, maksimum 50 ljudi koji došli da skrnave skupštinu, da vređanju poslanike. To nisu poslanici Aleksandra Vučića, nego narodni poslanici. Ti ljudi došsli su da bacaju jaja na poslanike i gardu. Potpuno besmisleno - rekla je Brnabić.

Navela je da to što su jučce radili nema nikakvog smisla, a posebno nema smisla gađanje jajima, odnosno bacanje hrane što se, dodaje, ne čini. Razbijena jaja, kako je navela, na crvenom tepihu su ružna scena, i taj tepih neko mora da opere, što je trošak za sve građane, ma koliko bio mali. Kaže da ne zna koga su predstavljali oni koji su bacali jaja.