„Oluja je najveća srpska tragedija 90-tih godina. Narod je proteran, ljudi su ostali bez vekovnog ognjišta“ (VIDEO)

Veliki pritsak vršen je na sve, pa i na novinare koji su u to vreme izveštavali o sprovođenju akcije „Oluja“, kažu sagovornici TV Pink.

- To je najveća srpska tragdija 90-tih. Strašan pritisak je bio tada na novinare. Novinar BBC-a Pol Adams je među privma to osetio. Njegove kolege su tada pisale peticiju da on dobije otkaz, jer kako su ocenili da ne izveštava kako treba. Njima je se nije dopalo kako je izveštavao o Bljesku – objašnajva novinar Zoran Ćirjakov.

Kako kaže, mnogi mediji nisu mogli da ignorišu šta se dešava sa Olujom.

- Međutim, promenli su fokus o tome kuda se narod tokom Oluje raseljavao. Nije se toliko pričalo o tome da se narod raseljava. O toj tragediji niko nije pričao – kaže Ćirjakov.

Pukovnik Dr Kosta Novaković kaže da je srpski narod ostao bez vekovonog ognjišta.

- Proterivanje 250.000 stanovnika, ubistvo 1.872 civila, to je uništvanje i otimanje cele pokretne i nepokretne imovine – kaže Novaković.

Mile Bosnić, nekadašnji političar iz Republike Srpske Krajine, osuđuje najavljeni odlazak Borisa Miloševića u Knin.

- On ide da slavi okupatora. Iz Hrvatske napadaju Beograd. Oni žele da naš narod dobije tutulu okupatora, to je njihov cilj – kaže Bosnić.