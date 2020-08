Vučević: Na Predsedništvu SNS nismo pričali o imenima za šefa Vlade, ali logično je da Ana bude jedan od kandidata

Miloš Vučević, prvi čovek Novog Sada i potpresednik SNS, izjavio je da se na Predsedništvu stranke nije pričalo o kadrovskim rešenima, ali da će sve biti poznato u napredne tri nedelje.

Vučević je, gostujući u jednoj TV emisiji, govorio o odnosima sa koalicionim parnerima, ali i detaljima sa nedavno održane sednice Predsedništva SNS.

Ne razmišljam o preseljenju u Beograd

On kaže da nije bio šef delagacije liste “Za našu decu“ na razgovorima kod predsednika Srbije , već samo jedan od predstavnika.

- Razgovarali smo pre svega o temi koja se tiče formiranja nove vlade, ali i svim aktuelnim temama. To što sam možda davao izjavu ili sedeo na centralnom mestu ne aludira na bilo šta drugo. O kadrovskim rešenjima nismo pričali ni kod predsednika Republike ali ni na Predsedništvu SNS.

Na pitanje hoće li se preseliti u Beograd i da li mu je Novi Sad postao mali, Vučevič odgovara:

- Ne može meni biti mali Novi Sad. To je moj grad, sa kojim već 46 godina plešem tango. Ako mi aludiramo i apostrofiramo moj posao kao gradonačelnika izuzetno sam zadovoljan rezultatima koje smo ostvarili u prethodnih osam godina , naročito u ekonomskom pogledu koje su potpuno promenile sliku srpske Atine. Ali ima i puno izazova. Ne razmišljam o preseljenju i veoma sam srećan i ponosan što sam gradonačelnik Novog Sada, potredsednik SNS ali prijatelj Aleksandra Vučića – naglasio je Vučević.

S Vučićem pričam često i danas smo razgovarli telefonom

Odgovarajući na pitanje da li je razgovaro sa Aleksandrom Vučićem o tome gde ga on vidi u budućnosti, Vučević kaže:

- Razgovaram često. I danas sam telefonom razgovaro sa Aleksadrom Vučićem, ali ne bi bilo korektno da govorim o kadrovskim rešenjima. Odluka o tome je pred nama u naredne dve-tri nedelje. I to nije nikakva igra nas SNS sa javnošću uz sa medijima da stvaramo tenziju, a situacija je prosta jer imamo apsolutnu većinu. Prosto pred nama je veoma odgovoran zadatak kada dobijemo vladu koja će se boriti za interse građana Srbije ne radi reda i pro forme, već suštinski da dobijemo borbenu dobro organizovanu mobilnu i jedinstvenu vladu koja će dobro definisati šta su prioriteti. To treba da bude vlada koja će biti partner s predsednikom Republike . Čeka nas nastavak borbe protiv kovida, ekonomska borba protiv svega što je prouzrokovao kovid, pitanje regionalne stabilnosti , da vlada bude podrška predsedniku vezano za nastavak dijaloga s Prištinom.

Osvrćući se na izjavu premijerske Ane Brnabić da SNS da dva kandidata za šefa vlada i da je ona jedna, Vučević odgovara da to ko je drugi kandidat ipak pitanje za nju.

- Zaista ne znam ko je drugi kandidat. O tome nismo pričali na predsedništvu stranke . Nismo pričali ni o jednom imenu. Ali ako mene pitate, nemam problem da kažem da je za mene sasvim logično da Ana Brnabić bude jedan od kandidata.

Na predsednišvu SNS glasao sam za koaliciju

Kada je reč eventulanim koalicionim partnerima u SNS u novoj vladi Vučević kaže da ne treba isključiti da u pre dnjima četiri opcije koju je već pominjao predsednik Vučić.

- Opcija je koalicija sa SNS, zatim SPasom, koncentraciona vlada Ili samo sa manjinama. Kao što je rekao I Vučić na predesdništvu je bukvalno bilo podeljeno mišljenje. Ali ne samo u SNS I u predsedništvu smo se izjašnjavali pojedinačno. Nemamo jedinstven stav što dodatno ukazuje koliko je teška odluka predsednika da izabere mandatara.

Na pitanje novinarke za koga će on glasa jer je premijerka izjavila da je glasala za vladu sa manjimama, Vučević je diplomatski odgovorio da je glasao za koaliciju ne otkrivši sa kim.

Ipak Vučević je podvukao da je SPS stranka koja je najduže na vlasti u Srbiji.

- Kada se donose odluke o parnerima u vladi nije pitanje samo kvaliteta. Treba napraviti širi društveni front I u odbarni Srbije I nacionalnih ali ekonomskih interesa . Pred nama je nesporno jedan izazovan period, to nije neka mantra koja se ponavlja . Pritisak oko Kosova I metohije će samo da raste, neće da splasne , borba protiv korone. Za mene nije loše da imao više partnera, ali ne znači da je to prihvatljiv ili jedino prihvatljiv argument. Ali argument je i da je jedna lista dobila apsolutnu većinu dva miliona glasova, ogroman broj poslaničkih mandata- naglasio je Vučević dodajući da iako dođe do neke od koalicije, učešće SNS će biti sigurno veće.