Godfri: Srbiju vidimo kao vođu na Zapadnom Balkanu, njena ekonomska moć raste

Ambasador SAD u Srbiji Entoni Godfri izjavio je da će njegova zemlja podržati Srbiju na putu ka Evropskoj Uniji jer je jaka Srbija i u interesu SAD.

Godfri je rekao da SAD to ne čine zato što su velikodušne ili zbog toga što žele da Srbija uđe u NATO, već zato što je to u njihovom interesu.

"SAD žele da Srbija bude prosperitetna, stabilna zemlja, gde su dobro razvijene demokratske institucije, da bude u miru sa svojim susedima", rekao je ambasador.

On je istakao da je najbolji način da se to postigne da Srbija uspe u svom cilju da postane članica EU, te da je to i cilj SAD i da je on tu da pomogne da se to i ostvari.

"Srbija je odabrala svoje odredište, ona želi da bude deo EU. Naravno da neće zaboraviti svoje istorijske i kulturne veze sa Rusijom i pravoslavnim svetom. To je bitan deo onoga što čini srpski nacionalni identitet, ali veoma sam srećan što vidim da su Srbi zapadno orijentisani", rekao je ambasador.

Godfri je rekao i da smatra da ne treba da se fokusiramo na kratak period u kome odnosi naše dve zemlje nisu bili dobri već na dugačak period u kojem smo bili prijatelji.

Na pitanje voditelja da li je on poslat u Srbiju da "suzbije ruski uticaj", ambasador je odgovorio da je preterano govoriti o "tolikoj borbi sila nad Beogradom".

"Doduše, priznajem da ciljevi Ruske Federacije i ciljevi Evropske unije za ovaj deo Balkana nisu isti. Mislim da većina Srba shvata da članstvo u EU nije cilj koji podržavaju svi srpski partneri i prijatelji", naglasio je američki ambasador.

Navodeći da je četiri godine živeo u Rusiji te da mu je tamo bilo lepo, rekao je da je ipak "vizija stabilne demokratije sa dobrim institucijama, sa slobodnom štampom, sa odgovornom vlašću ono što SAD, EU i OEBS podržavaju i zagovaraju", a, kako je primetio, ne vidi da to postoji u Rusiji ili u Kini gde je na vlasti komunistička partija".

Naveo je i da su ciljevi američke spoljne politike izuzetno stabilni i dosledni, bez obzira na promene administracije. Mogu se, kako je rekao, razlikovati pristup, nivo energije, ali "podrška Srbiji za ulazak u EU nije krenula od Entonija Godfrija, već traje godinama" i mnogo je pomoći dato Srbiji da postigne svoj cilj.

Ambasador je podsetio da SAD imaju međunarodnu agenciju za razvoj koja ima sporazum sa vladom Srbije s kojom radi na raznim programima i da to nije nešto što "donose s polja", već planove definišu zajedno.

"Mi Srbiju sada vidimo kao vođu na Zapadnom Balkanu i njena ekonomska moć raste, jer je Srbija postala privlačnije mesto za strane investicije, uključujući i američke direktne strane investicije", rekao je Godfri.

Prema njegovim rečima, i pre kovid krize srpska privreda je bila najuspešnija i on očekuje da će Srbija to vođstvo da zadrži.

Upitan o antisrpskoj propagandi u SAD koja je bila aktuelna 90-ih godina i sa slikom Srba kao "varvara", Godfri je rekao da se sa tim ne slaže, navodeći da Srbi imaju ponosnu istoriju, veliki potencijal i da zato SAD toliko pažnje i posvećuju Srbiji.

"Zato je predsednik Donald Tramp i postavio ambasadora Ričarda Grenela kao ličnog izaslanika i mogli ste da primetite koliko energije i pažnje je on pokazao prena Balkanu i kolika je posvećenost predsednika Trampa u popravljanju odnosa između Prištine i Beograda", tvrdi ambasador.

On je istakao da SAD podržavaju tekući dijalog i da su zadovoljne što se nastavlja Briselski dijalog, kao i da će to podržati sve nacine na koje mogu.

"Očekujemo da će Srbija nastaviti da igra ulogu vođe na Zapadnom Balkanu i u tome ćemo se angažovati", zaključio je Godfri, dodajući da se divi radu presednika Aleksandra Vučića i premijerke Ane Brnabić koji se, kako je rekao, trude da unaprede i povežu ljude na Zapadnom Balkanu.

U tom kontekstu je pomenuo i da SAD podržavaju ideju mini Šengena.