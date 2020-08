Milovanović za Pink: Dragan Đilas je pokazao da je on gazda ovih prostesta, a uz pomoć Šolaka i njegovih moćnih medija demonstrira silu! (VIDEO)

Saša Milovanović, direktor dnevnog lista ''Srpski telegraf'', rekao je za Pink kako Dragan Đilas njegove takozvane vesti širi uz pomoć moćnih medija koje kontroliše Dragan Šolak, kao i da je jasno ko je organizovao nasilne proteste u Srbiji.

- Dragan Đilas uz pomoć Dragana Šolaka i njegovih medija koji su vrlo jaki i moćni, drže pozicije na daljninskim upravljačima jedan i dva širi svoje nazovi vesti - kaže Milovanović.

Kako je objasnio, ti mediji su bili u službi tih takozvanih spontanih protesta.

- Jasno je ko ih je organizovao. Ti napadi na policiju su bili takvi da su zahtevali reakciju policije. Videli ste da 30 policajaca stoji skupljeno na 50 metara krvadratnih dok se na njih bacaju kamenice, ograde, molotovljevi kokteli i suzavac - navodi Milovanović.

Prema njegovim rečima, imao je priliku da vidi kako je degutantno izgledalo ruženje centra prestonice.

- Ja sam tuda prolazio pošto blizu radim. Video sam na tom potezu odvaljeno po pola metra ploča ili kamena koji su tu bili na trotoaru. Sve to je imalo za cilj da se u svet pošalje slika kako butalna policija tuče nedužne građane - kaže on.

Milovanović se osvrnuo na to da je tokom prva dva dana protesta povređeno 118 policajaca, dok su jednom slomljene obe noge.

- Do kraja ovih nasilnih huliganskih protesta povređeno je preko 150 policajaca. Vi nigde u svetu nemate primer da se pođe u rušilački pohod na skupštinu, a da policija ovako nežno reaguje - napomenuo je on i dodao da je Dragan Đilas demonstrirao silu i pokazao da je on gazda nasilnih protesta.

Nemanja Starović iz Centra za društvenu stabilnost rekao je za Pink da ne smemo da zaboravimo koliko su bili nasilni protesti u prestonici koji su za cilj imali ruženje slike Srbije i Beograda u međunarodnoj zajednici.

- Ono što sada možemo da zaključimo jeste da su ti protesti bili veoma dobro pripremani i da je bilo planirano da se u slučaju drugačijih izbornih rezultata haos na ulicama izazove već to veče dvadeset i prvog juna ili narednog dana - kaže on.

Kako je naveo, značajnim odzivom građana Srbije i izlaskom na izbore u velikom broju taj plan je osujećen.

- Ipak, najavnom novog policijskog časa i karantina zbog pogoršanja epidemiološke situacije tada je nekoliko hiljada građana izašlo na ulice da protestuje zbog toga. Takvo spontano okupljanje građana iskristili su oni koji su organizovali ove nasilne proteste kako bi te iste građane iskoristili za njihov živi štit - rekao je on.

Starović je ukazao da je potom usledilo sve ono čemu smo svedočili: vandalski čin nasilnog upadanja u Skupštinu Srbije, paljenje i uništavanje imovine.