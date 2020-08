VUČIĆ: Četiri teme su važne za budućnost Srbije! Kreće izgradnja novih kovid bolnica. Nastavak dijaloga 7. septembra, tražiću ispunjenje ugovora...

Predsednik Vučić je na današnjoj konferenciji predstavio planove i programe za dalji razvoj i budućnost Srbije. Kaže da su četiri teme važne - dve političke i dve ekonomske.

Ističe da želi da saopšti da je do jutros bilo hospitalozivano 3.519 osoba, što je za oko 2.000 manje nego pre desetak dana, što govori da je situacija povoljni nego pre 10 dana.

"Nikako nije vreme za opuštanje, već da budemo još odgovorniji i ozbiljniji u pristupu borbe sa infekcijom", rekao je Vučić i dodao da je najveći broj umrlih starije životne dobi.

"Kreće izgradnja bolnice u Kruševcu"

Vučić je rekao da je za nas važno da vidimo svakodnevno smanjenje procenta obolelih i dodaje da ukoliko budemo odgovorni biće još bolji rezultati.

"U ponedeljak kreće izgradnja kovid bolnice u Kruševcu. Ukoliko bude uspešno rešen problem sa vakcinom, ta bolnica biće multifunkcionalna i primaće sve bolesnike", rekao je Vučić dodajući da je to važno za pripremu terena za jesen.

Kako kaže, najbitnije je da se brinemo o lekarima i medicinskim sestrama, jer dodaje, jedan deo njih zbog umora mora da dobije odmor, makar i sedam ili deset dana.

"Istovremeno moramo da vodimo računa i o drugim pacijentima, pre svega kardiovaskularnim i onkološkim. Ono što je važno jeste da smo i u ovom periodu primali sve hronične bolesnike. Na onlkološkom institutu nemamo listu čekanja za lečenje od karcinoma dojke. Čestitam lekarima i našem zdravstvu na tome. To mora da bude još brže", rekao je Vučić.

Vučić je rekao da se krenulo u izgradnju KC Beograd i uskoro kreće i KC Novi Sad, ali dodaje da se u roku od deset dana kreće u obnovu i rekonstrukciju bolnica u Vranju, Pirotu, Kikindi i Ćupriji.

"U Bežanisjkoj kosi idemo u izgradnju dva dodatna onkološka bloka, u kojima će biti omogućene i hemoterapije i zračenja", rekao je Vučić.

Predsednik je čestitao svim lekarima, zahvalio se i dodao da je nemerljiv njihov doprinos i sve što su ti ljudi uradili.

"Radovi na Infektivnoj se takođe nastavljaju i to ubrzano", rekao je Vučić.

"Ekomomske mere su dobre, bićemo najbolji u regionu"

Kako kaže, ono što je veoma važno jeste da je danas u šest sati otvoren trezor, uplaćeni su svi nalozi i da leže minimalac.

"Posebno sam zadovoljan što su te mere dale dobre rezultate", rekao je Vučić i dodao da je Srbija u ovom trenutku na minus 6, 5 i da je samo Litvanija ispred nas.

Ističe da ćemo nesumljivo biti najbolji od svih zemalja u regionu.

"U prvom kvartalu smo bili prvi", dodaje Vučić. Kako kaže, ovo ne znači da ljudi žive kao bubreg u loju, ali dodaje proći ćemo bolje nego drugi.

Vučić ističe da će u septembru isplatiti još jednu tranšu.

"Ovaj novi paket se odnosi i na preduzeća osnovana od marta meseca. Nemamo manje zaposlenih, imamo nešto veći broj zaposlenih, ali tek očekujemo neke udare, ali preventivno smo uradili sve što smo mogli i efikasno ćemo odgovoriti na njih", rekao je Vučić.

Kako kaže, paket iznosi 5, 8 milijardi evra do sada, što je 12 posto bruto domaćeg proizvoda.

"Proporcijalno snazi naše zemlje, jedna smo od zemalja koja je najviše uložila u saniranje privrede pogođene kovidom", rekao je Vučić i dodao da je građevinarstvo u drugom kvartalu imao pad od 2, 6 posto.

Ističe da je došlo do rasta industrjske proizvodnje, i dodaje da će se ulagati dodatni novac u puteve i izgradnju koridorskih pravaca.

"Treći i četvrti kvartal će biti teški, ali bez obzira na to, mislimo da ćemo uspeti da obezbedimo da Srbija nema negativan rast na kraju godine, što bi značilo da smo najbolji u Evropi", rekao je Vučić.

"Odobreno 17 projekata za navodnjavanje"

Kada je poljoprivreda u pitanju, Vučić je rekao da pšenice imamo više neko ranije, kukuruza oko 10 procenata više nego pre.

"Takođe suncokreta ima više, soja ima najveći rast oko 20 posto. U drugom kvartalu poljoprivreda je zabeležila rast od 2 posto", rekao je predsednik. Ističe da je odobreno 17 projekata za navodnjavanje.

"Ono što je važno, idemo u nove projekte protivgradne zaštite. Uložičemo u dodatnu protivgradnu zaštitu", rekao je Vučić. Ističe da će se više od 7 miliona evra uložiti u bolju zaštitu.

"Razgovori o Kosovu mora da budu suštinski, ne formalni"

Vučić je rekao da teku razgovori u Briselu, i dodao da su oni želeli da ti razgovori budu suštinski,a ne formalni.

Vučić je rekao da ako je suština da svuda u regionu ne može da se misli glavom, već da budemo samo saglasni sa onim što nam se servira, to onda više nema nikakvog smisla.

"Videćemo kako će Brisel da reaguje. Oni na razgovore dolaze i dobijaju podršku od dobrog dela međunarodne zajednie, kao i da je smisao svega da Srbija prizna Kosovo. Onda nam to recite. Nadam se da će nam to u nekom narednom periodu i reći", rekao je Vučić.

Vučić je rekao da Amerika i Nemačka neće povući priznanje Kosova i da će gledati kako da nas uvuku u to.

"Suština je što niko ne razgovara o suštinskim problemima. Hoćemo stvarni dijalog a ne samo da nam govore kako hoće da ih priznamo. Mi smo međunarodno priznati. To sam svima rekao. Tražio sam da razgovaramo o stvarinim problemima, ali to očigledno nekoga ne zanima", rekao je VUčić.

"Godišnjicu "Oluje" obeležili smo kao dan tuge i žalosti"

Komentarišući "Oluju" ističe da je Srbija imala komemorativni skup tuge i žalosti, dok je u Kninu bila proslava Dana pobede, na kojoj su prisustvovali i neki Srbi.

"Oni su tu odluku doneli sami i pre nego što su nas obavestili suštinski, ali njihova odluka neće promeniti odnos Srbije i Srpske. Pokažite mi ijedan Hrvatski medij koji je rekao neku pristojnu reč o onome što se dešavalo u Rači", rekao je Vučić

Ističe da je na njihovm udarnim portalima mnogo tekstova koji pišu protiv njega, i dodaje da je to organizovano.

"Postoje mediji koji su svu hajku okrenuli protiv Srba i Srbije. Neverovatno je da su toliko opsednuti Srbijom", rekao je VUčić dodajući da i u Srbiji postoje mediji koji misle da će biti više "in" ukoliko se dodvore zagrebačkoj čaršiji. Kako kaže, nije niti će pružiti podršku za taj čin.

"Srbiju nećete uspeti da uvlačite u proslavu "Oluje". To što želite da kažemo da "Oluja"nije zločin, ja nikada neću reći. Možete mi glavu skinuti to neću reći. Za mene je to najveće etničko čišćenje na tlu Evrope", rekao je Vučić.

Vučić je pozvao sve u Beogradu da se ne ponašaju kao oni, dodaje da nikoga ne treba medijski da linčujemo, ali ističe da ne treba ni da slavimo takvo etničko čišćenje. Ističe da je razgovarao sa ocem dece koja su preminula na Petrovačkoj cesti, kao i da će gledati da se toj porodici pomogne koliko bude potrebno.

"Želim da ostane nezaborav na dečaka i devojčicu koji su krivi samo zato što su Srbi i što su bili u izbegličkoj koloni", rekao je Vučić i dodao da mu ne pada na kraj pameti da takvo nešto slavi.

Na pitanje o veličanju terorističke OVK u Prištini predsednik Vuičić je rekao kako je to pokazatelj da se Priština ne trudi da radi na dijalogu Beograda i Prištine. Predsednik je takođe dodao da Srbija i Beograd pokazuju dobru volju i u normalizaciji odnosa sa Hrvatskom

"Ja mogu da vam pročitam šta smo sve to uraidli na poboljšanju oviuh odnosa sa Hrvatskom. Tražimo model za rešavanje i povratah Hrvatkosg doma u Sremskoj Mitrovici. Izgradili mso Dom kultute u Tavankutu, osnivanje vaspitno-obrazovnog centra u Subotici. Dajemo odgovarajuća sredstva za hrvatksu manjinju", kaže Vučić.

"Trudimo se da im izađemo u susret u svemu ", kaže Vučič.

- Žellimo najbolje odnose sa Hrvatksom. Od njih ne tražimo ništa sem da se ophode prema srpskom narodu sa poštovanjem - rekao je Vučić.

"Vojska je sada 20 puta snažnija"

Predsednik je rekao da je Vojska Srbije danas 20 puta snažnija, dok je zdravstvo Srbije višestruko bolje nego što je bilo ranije, kao i da to narod u Srbiji to vidi dobro, uprkos svim naporima brojih ljudi da se to skloni na stranu.

- Dvojica ministara su pored mene jer smo imali teške razgovre u štabu za ekonomska pitanja. Bavili smo se pitnajima izgradnje novih bolnica. Ministri su ovde kako bi meni pomogli. Mi smo ove godine prodali 1.140 traktora, što je rekordan broj. Mi u ovom trenutku nemamo traktora koji se klapaju u Sribji. Vrlo sam srećan na subvencijama Srbije kojima se pomaže selacima - kaže Vučić.

"Nova vlada do 3. novembra, u skladu sa ustavnim rokom"

Na pitanje o odabiru članova Vlade i prmeijere Vučić je rekao da želi da donese dobru i korisnu odluku za građane Srbije i rad nove Vlade.

- Srbija će imati novu Vladu i premijera do ustavnog roka, a ustavni rok je treći novembar. Koga god da postavim on će naići na razne prozivke - kaže Vučić i dodaje da su Srbiji potrebni dobri lekari u borbi protiv kornacirusa.

- Nama su potrebni ljudi koji će da vode računa o pacijantima. Dobrodošlli su nam svi da pomognu svojoj zemlji, a ne da kritikuju svoju zemlju koja ima višestruko manje žrtava od ovog virusa - rekao je Vučić i dodao da se Srbija susreće sa pritiskom vleikih zemalja koje su navikle da kritikuju Srbiju iako za to nemaju osnova.

- Srbija je očekivala rast od šest odsto ove godine. Naše je da budemo među najboljima u Evropi iako se desila korona. Narod poštuje to što je Srbija danas nezavisna i slobodna zemlja - naglasio je Vučić.

- Znao sam da su neophodne teške reforme, ali sam zadovoljan kada vidim da su one urodile plodom - rekao je predsedik Vučić.