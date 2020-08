RADUN ZA PINK: Jasno je šta je hrvatska politika, mi zbog nas samih treba da se sećamo šta se dešavalo devedesetih (VIDEO)

Srpski patrijarh Irinej izjavio je, povodom obeležavanja 25. godišnjice hrvatske oparacije "Oluja", da se rat ne može dobiti proterivanjem i uništavanjem sopstvenog naroda, na šta Branko Radun, politički analitičar, kaže da te reči trebamo ponavljati.

- Jasno je šta je hrvatska politika, ali i te stvari što je rekao patrijarh treba tako ponavljati. Prvo, zbog nas samih, da se sećamo šta se dešavalo... Setimo se 1995. godine kada su Srbi proterani u Oluji... To je bio napad na svoje građane - rekao je Radun za Novo jutro TV Pink.

Kako kaže, ti ljudi su vekovima živeli tamo, a hrvatski narativ govori o nekoj agresiji.

Radun smatra da je patrijarh Irinej rekao istinite stvari, koje čak i neki u Beogradu ne bi podržali.

- Oni kažu "Šta vama smeta što je Milošević bio prisutan na proslavi Oluje". On jeste Srbin formalno i predstavlja srpsku zajednicu i u Saboru i u Vladi, nije on tu bio kao privatno lice - ocenio je Radun i dodao da ga čudi što neki u Srbiji podržavaju to.

Predrag Jeremić, urednik portala Embargo, izjavio je da smo mi napravili neke istorijske greške koje još uvek ne možemo da ispravimo, a da je jedna od njih pravljenje Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca.

- Istog tog trenutka kada je stvorena ta Kraljevina Hrvati su počeli da traže put kako će da stvore svoju državu i izminiraju tu Kraljevinu - ocenio je Jeremić.

Prema njegovim rečima, Hrvati su devedesetih došli do ostvarenja svog cilja.

- Naravno, u tom njihovom stvaranju "Ljepe njihove" nije bilo mesta za Srbe koji su tu bili koliko i oni, čak i duže od njih - smatra Jeremić.

Više o pomenutim temama saznajte u videu koji sledi: