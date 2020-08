Brnabić: Odnosi Beograda i Zagreba izuzetno kompleksni i i dalje teški

Premijerka Srbije Ana Brnabić ocenila je danas da su odnosi Beograda i Zagreba izuzetno kompleksni i dalje izuzetno, teški ističući da Srbija uvek šalje poruku mira i pomirenja, čak i kada obeležava tragedije koje je doživeo srpski narod.

Brnabić je istakla da su upravo poruke mira i pomirenje za nju najvažnije poruke u govoru predsednika Aleksandra Vučića prilikom obeležavanja hrvatske vojno-policijske akcije "Oluje" 1995. kada je iz Hrvatske izbeglo više od 220.000 Srba.

- Želimo pomirenje, mir, ne tražimo od vas da se izvinjavate, priznate genocid u Jasenovcu, ali želimo da nas pustite da tugujemo taj dan ili tih dana. Želimo pomirenje, ali ne i poniženje, na koje nećemo pristati - kazala je Brnabićeva.

Upitana da prokomentariše to što je zvaničnik organizacija Srba u Hrvatskoj Boris Milošević prisustvovao proslavi akcije "Oluja" u Kninu, ona je kazala da je za nju teško da govori o tome i dodala da se ona drži i slaže sa državnom politikom koju je po tom pitanju zacrtao predsednik Vučić.

- Mi ne želimo da se Srbi više dele gde god da žive, da li u BiH, Hrvatskoj... već da im pružimo podršku i budemo jedinstveni i zato je meni teško da javno osudim to što je Milošević uradio - navela je premijerka.

Dodala je da želi da pruži podršku Srbima u Hrvatskoj, ali ne može da podrži Miloševićev čin.

- Ne razumem zašto je to urađeno, razumela bih da su Srbi nešto dobili, da ode tamo kada Srbi koji su povratnici dobiju struju, ali da uradite to kada se ništa od toga nije desilo, u nadi da će povratnici dobiti struju u zemlji članici EU u 21. veku, to ne razumem i to je jako ponižavajuće - naglasila je srpska premijerka.

Kako kaže, sve teže reči i neslaganja ostavljaju se za sastanke iza zatvorenih vrata. Navodi da su Srbi u regionu nešto jači upravo jer je Vučić krenuo da ih okuplja.

Politika Srbije je da matica Srbima u regionu pomogne da ne zabvorave svoj jezik, tradiciju, kulturu, kazala je Brnabićeva i dodala da se zato sada u Sloveniji prvi put uči srpski jezik u školama sa srpskim đacima.

- To je nova politika država Srbije, politika od 2014. godine, imali smo zemlju koja nije obeležavala tragediju u 'Oluji', kao da nismo želeli da povredimo Hrvatsku, da li se znalo o bici na Košarama, ja sam znala jako malo, a ti ljudi su izbačeni iz Vojske Srbije da se ne bi pričalo o tome - istakla je Ana Brnabić.

Podseća i da se do 2014. nije obeležavalo ni NATO bombardovanje, osim što se o tome govorilo u kampanji. Pita da li to nije činjeno da se ne bi povredile zemlje koje su bombardovale tadašnju SRJ i dodaje da danas bez obzira što se to danas obeležava Srbija s tim zemljama ima dobre odnose.

Upitana zašto su Srbi jedino interno raseljeni narod iz Hrvatske, Brnabićeva kaže da je to je teško pitanje, kao i da se ti problemi rešavaju od 2014. godine.

- Počeli smo da rešavamo probleme od 2014, posle 20 godina i to svi znaju. To su bile skoro tabu teme, ne samo što se desilo od zločina nad Srbima, ne samo 'Oluja' već i mnogi drugi zločini, pa i junaštva, kao što je bitka na Košarama. Tek 2014. mi smo krenuli da govorimo o tome, da rešavamo ta pitanja, njihove probleme poput stambenog pitanja, odavanje počasti, tugovanje sa njima - kazala je premijerka.

Dodala je da u svakom slučaju po tom pitanju ostaje još mnogo da se uradi.