HRVATSKA ŠTAMPA PROTIV SRBIJE VODI PROPAGANDNI PSIHOLOŠKI RAT! Stanković za Pink: Vučiću ne mogu da oproste to što stvari naziva pravim imenom, Milinčić: Genocid i etničko čišćenje ne smeju da se prećutkuju

Hrvatski mediji predsedniku Srbije ne mogu da oproste nekoliko stvari: to što je podigao ekonomiju i ugled zemlje, što ne prećutkuje hrvatske zločine i to što gaji kulturu sećanja, ističu sagovornici "Novog jutra".

Govoreći o konstantnim napadima hrvatskih medija na predsednika Srbije Aleksandra Vučića, politički analitičar Dejan Vuk Stanković ocenjuje da je na delu perfidni, propagandni psihološki rat koji hrvatska štampa već dugo vodi protiv Vučića i Srbije.

- Očigledno je da Vučiću ne mogu da oproste dve stvari: to što je ekonomski konsolidovao Srbiju, dao joj vrstu digniteta u međunarodnim i regionalnim odnosima i to što ne prećutkuje brojne zločine Hrvata nad pripadnicima našeg naroda. Vučiću posebno ne mogu da oproste negovanje kulture sećanja i to što neretko stvari naziva pravim imenom – kaže Stanković za „Novo jutro“, podsećajući da je „Olujom“ proterano 250.000 naših sunarodnika, što je zaista čini etničkim čišćenjem.

Stanković kaže da su u Hrvatskoj navikli na izvinjenja sa naše strane.

- Činjenica je da ima poteza na koje nismo i ne smemo biti ponosni, kao što je granatiranje hrvatskih gradova u kojima su stradali i civili. Ipak, postoji i ono što hrvatska strana perfidno prećutkuje: da su u ime oslobodilačkog rata ubijali civile, sejali strah, proterivali Srbe – kaže Stanković.

Ocenjuje i da se Hrvatska oseća superiornijom u odnosu na Srbiju, budući da se integrisala u EU.

- Imaju zaštitu moćnijih, pa mi se čini da stoga svoje istorijske komplekse pokušavaju da ižive u odnosu na Srbiju i to rade u kontinuitetu, perfidno i agresivno – kaže politički analitičar.

Ljubinka Milinčić, urednica srpske redakcije portala „Sputnik“, ističe da moramo govoriti o genocidu i etničkom čišćenju, da ove zločine moramo pamtiti, te da treba da zaštitimo naš narod koji i dalje živi u Hrvatskoj.

- Ne možemo da se pravimo da se ništa nije desilo jer je „Oluja“ nešto što savremena Evropa nije doživela! Evropa je čak zažmurila na sve to i nagradila one koji su počinilo genocid prijemom u EU – navodi Milinčić.

Ona dodaje da je Hrvatska imala sreće da je među saveznicima imala one koji bi mogli da je optuže.

- Oni će pričati ono što im se priča, i naravno da će pričati da su žrtve. Kao da mi nismo autohton narod, nego smo došli odnekud i napali ih – kaže Milinčić.