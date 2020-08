Vojinu Rakiću, koji se u medijima koje kontroliše Dragan Đilas predstavlja kao ''naučnik i ekspert Uneska'', zbog porodičnog nasilja oduzeta su deca i zabranjeno mu je da prilazi bivšoj ženi, dok on za to vreme govori o takozvanom nasilju u državi.

Vojin Rakić, koji se medijima tajkuna Dragana Đilasa, predstavlja kao "ugledni naučnik i ekspert Uneska" i koji mesecima unazad pljuje državu zbog navodnih propusta u borbi protiv koronavirusa, zapravo je bliski saradnik Dragana Đilasa, ali i nasilnik kome je sud oduzeo troje dece i strogo zabranio prilazak bivšoj ženi, otkriva Informer!

Rakić u javnosti redovno drži lekcije o borbi protiv nasilja, a njemu su zbog najstrašnijeg porodičnog nasilja oduzeta deca i čak mu je zabranjeno da ih uopšte i viđa (svi detalji poznati redakciji)!

Da stvar bude bizarnija, dotični Vojin Rakić nedavno je, gostujući na TV N1, čak izazvao na duel predsednika Srbije Aleksandra Vučića, optužujući ga da je uvodio restriktivne mere za suzbijanje epidemije samo da bi ojačao svoju vlast!?!

"Postoje četiri zemlje koje su pod sumnjom da su uvodile restriktivne mere radi jačanja vlasti, i jedna za koju nema nikakve sumnje da je to činila radi jačanja autokratske vlasti, a to je Srbija. Pozivam zato predsednika Vučića na dijalog u kojem bih mu izneo gde je sve napravljena greška u upravljanju krizom, podatke o dvostrukim evidencijama, izborima, o tome šta je odgovornost za smrt desetina ili stotina ljudi. Ja sam se čitavog života bavio naukom, a on politikom, neka se suoče nauka i politika, pa da vidimo gde će to da odvede", rekao je Rakić, inače član Građanskog demokratskog kluba, koji je konstituisan u okviru Demokratske stranke.

Rakić je u brojnim gostovanjima na medijimima koje kontroljiše Dragan Đilas, napadao državu i zbog čitavog niza drugih stvari: navodnog zlostavljanja i zanemarivanja dece u centrima za socijalni rad (!?), izbora, Kosova, navodnog pritiska na pravosuđe...

Stanković: Vrhunac zle namere

Politički analitičar Dejan Vuk Stanković kaže da je namera ovakvih samozvanih stručnjaka da po svaku cenu oblate Srbiju.

- Oni pokušavaju sve sebi dignu cenu i izađu iz potpune anonimnosti. Reč je o najbanalnijoj propagandi čiji je cilj da se oblati vlast i sopstvena država i da se skrene pažnja eventualno nekom donatoru... Istovremeno, težnja je i da se dodvore i opozicionim liderima ne bi li sutra ako dođe do promene vlasti, sve to dobro naplatili. Reč je o tipičnom primeru negativne kampanje i vrhuncu zle namere prema vlasti i državi - objašnjava Stanković.

Istovremeno, pouzdana saznanja do kojih je došla naša redakcija pokazuju da je sud krajem prošle godine oduzeo Rakiću roditeljsko pravo i odredio mu zabranu prilaska deci i bivšoj ženi zbog brutalnog nasilja.

- Utvrdili su da je godinama tukao i psihički zlostavljao ženu s kojom ima troje male dece. Davio je ženu i govorio joj da je trenirao džiju-džicu i da zna kako da je ubije jednim zahvatom! Kako je utvrđeno na suđenju, jednom joj je rekao: "Ja te neću ubiti, ali ću platiti da te neko ubije"! Vređao je stalno suprugu, pominjući joj poreklo jer joj je majka iz Tutina. Na sve to, sud je utvrdio i da Rakić ne brine o interesima dece, već vrši psihičku torturu nad njima kako bi ih udaljio od majke. Ubeđivao je i podsticao ćerke da laju na mamu, da je psuju... Najmlađe dete je socijalnom radniku reklo da ne voli da ide kod njega jer ga tata tuče. Zbog svega toga sud mu je zabranio da prilazi i deci i bivšoj ženi - prenosi naš izvor odlično upućen u slučaj.

Opskurni nasilnici

I dok sam Rakić nije juče odgovarao na naše pozive, poslanik SNS Vladimir Orlić ističe da je Đilasu i njegovim "opskurnim likovima" jedino važno da napadnu Vučića i sopstvenu državu, ne prezajući ni od čega.

- Đilasu su dobrodošli i obični nasilnici, opsukrni likovi koji sami sebe potpisuju kao "Katedra Uneska", što je najobičnija zloupotreba i fingiranje sopstvenog značaja. Taj Rakić je u domaćoj politici "značajan" samo kao jedan od pridruženih članova DS, potpisnik pisma divljenja Zoranu Lutovcu i učesnik nekakvih okupljanja usred pandemije. Sve u svemu, kao nacrtan za člana Đilasovog "stručnog tima", slika i prilika tajkunskih kadrova sakupljenih sa koca i konopca - kaže Orlić.