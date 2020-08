ONO ŠTO STIŽE SA ZAPADA JE ISPOLITIZOVANO! LAZANSKI ZA PINK: Rusima treba odati priznanje što su ovako brzo stvorili vakcinu (VIDEO)

Ambasador Srbije u Rusiji Miroslav Lazanski gostujući u Novom jutru TV Pink govorio je o ruskoj vakcini protiv koronavirusa, ali i nedavnoj aferu oko srpskog izvoza oružja u Jermeniju.

Lazanski je rekao da ako predsednik Ruske Federacije kaže da je vakcina stvorena, testirana, da je ušla u proizvodnju i da je član njegove porodice vakcinisan, tu izjavu treba uzeti ozbiljno.

- Predsednik Rusije ne bi izašao sa takvim stavom u javnost, a da to nije tako... Ovo je epohalno, zadužuje celo čovečanstvo, a ono što stiže sa zapada je ispolitizovano. Tu ima bojazni od konkurencije. Vakcina će biti dosta prodavana u inostranstvu i naravno da farmaceutska industrija to gleda kao udar na njene interese. Da li je ubrzano stvorena ili ne? Rusija se već sedam, osam meseci bavi pitanjem vakcine. Tu su uključeni ne samo civilni, već i vojni instituti...To je dug proces. Treba im odati priznanje što su ovako brzo stvorili vakcinu - kazao je Lazanski.

Govoreći o epidemiji koronavirusa Lazanski kaže da između 150.000 i 200.000 ljudi Rusi dnevno testiraju i da veoma ozbiljno tome pristupaju, kao i da je u Rusiji broj umrlih vrlo mali u odnosu na broj stanovnika

Lazanski se osvrnuo i na nedavnu aferu u vezi sa srpskim izvozom oružja u Jermeniju.

- U pitanju je neverovatna politizacija. Kada je izvoz oružja u pitanju, postoje samo dva kriterijuma, ako ne postoje sankcije EU i UN mi možemo kome god hoćemo da izvezemo oružje. Postoji preporuka EU da se ne izvozi oružje u Jermeniju, ali to je samo preporuka. Znate li koliko smo samo oružja izvezli u Azerbejdžan. Izvoz oružja nije nikakva tajna, to je najnormalnija stvar u svetu. U Jermeniju izvozi i Rusija. Neke zemlje EU izvoze naoružanje čak i na Kosovo koje nije članica UN. Šta ćemo tu da radimo?! Morate da imate tehničku kulturu, nije dovoljno samo znanje da biste to komentarisali. Neverovatno mi je da se oko tog izvoza našeg oružja u Jermeniju stvara toliko fabrikovana afera. Postavlja se pitanje: Da li postoji zabrana? Ne. Da li će Jermenija to oružje moći da koristi protiv Srbije? Ne. Da li će to oružje biti korišćeno u svrhu terorizma? Ne. Imali smo istu takvu aferu pre mnogo godina, da li je Srbija izvezla oružje u Jemen. Hrvatska kompanija nas je tada optužila za to - smatra Lazanski.