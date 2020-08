VUČEVIĆ: Nisam dobio poziv da budem deo Vlade, apsolutno sam fokusiran na Novi Sad

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević izjavio je danas da nije dobio poziv predsednika Srbije Aleksandra Vučića da bude deo nove Vlade Srbije i dodao da sebe vidi kao prvog kandidata za teći mandat na čelu grada.

"Sve je na nivou spekulacije, apsolutno sam fokusiran na Novi Sad, a šta će biti za dve, tri nedelje videćemo. Ja sam timski igrač“, rekao je Vučević i dodao da bi bio ponosan na treći mandat što bi bilo njaveći broj manadata u istorji grada.

Povodom medijiskih navoda da je jedan od kandidata za premijera, Vučević je rekao i da će se uskoro videti kako stvari stoje i da tu nema velike dileme.

"Sebe vidim kao prvog kandidata i verujem u to. Evo, (član Gradskog veca za upravu i propise Milan) Đurić se nešto tu smeška sa strane i to je to. To će biti moj predlog, ako ja nešto ne budem mogao ili ne budem zadovoljavao kriterijume, okej. Nemam problem to da kažem, rekao sam više puta, vodio sam ovu listu, imam nešto bolje ocene od drugih u gradu. A i Đurića smo kandidovali na mestu broj dva", rekao je.

Vučević je ocenio je da je odgovornost uvek na SNS-u, a da privilegije vlasti deli cela koalicija i da kad god je Novi Sad tema napadi su uvek na Vučića i stranku.

SNS nije videla solidarnost koalicionih partnera, rekao je Vučević i dodao da to nije "packa" ljudima iz kolacije.

Dodao je da je pred Srbijom i predsednikom Vučićem težak period pritisaka zbog Kosova, te da se plaši da nećemo dobiti nikakvu dobru ponudu.

"A nisam siguran ni kada bismo dobili neku dobru ponudu da bismo mi Srbi hteli da je prihvatimo“, dodao je Vučević.