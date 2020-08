Janjić: Beograd da spremi kvalitetne projekte za sastanak u Vašingtonu, ne isključujem susret sa Trampom

Direktor beogradskog Foruma za etničke odnose Dušan Janjić rekao je za Kosovo Onljan da je sastanak 2. septembra u Vašingtonu poslednji sa specijalnim američkim izaslanikom Ričardom Grenelom pre predsedničkih izbora, te da bi Srbija trebalo da kandiduje što kvalitetnije pragmatične projekte.

"Što se tiče Grenela on će svoju agendu u septembru da završi. Na toj agendi je ranije već bilo planirano da budu pitanja kao što je železnica, obnova poštanskog saobraćaja, granični prelazi. U međuvremenu deo toga je na stolu u Briselu. Ali nije to grubo preklapanje, postoji tu koordinacija i komplementarnost. U Briselu se razgovara o železničkim operaterima, o finansiranju od strane EU, a u SAD se pre svega govori o onom delu koji su Amerikanci podržali, a to je auto-put od Niša do Prištine, zatim železnička pruga preko Merdara za Prištinu, koja se kasnije ide ka Skoplju", kaže Janjić.

On ne isključuje mogućnost da Ričard Grenel doda još neku temu koja nije bila u agendi, ali kaže da će ovo biti pre svega precizniji dogovor o mogućim zajedničkim projektima.

"U Briselu će se dogovarati mehanizam zajedničkih timova za projekte, a ovde bi se dogovorili neki od prioriteta koje bi Amerika podržala, jer SAD imaju fondove koji su specijalizovani da podržavaju situacije normalizacije odnosa", rekao je Janjić.

Janjić je naglasio da je ovo verovatno poslednji sastanak sa Grenelom pre američkih izbora i da to treba iskoristiti za dogovor.

"Treba shvatiti da ovo nije jedan od sastanaka. Ovo je najverovatniije poslednji sastanak sa Grenelom pre američkih izbora. Ako bi strane uspele da naprave jedan kvalitetan memorandum o ekonomskoj saradnji i spremnosti za mirno rešavanje pitanja bez ulaženja u pitanja statusa i granica, to bi što se tiče Grenela i Amerikanaca bilo pozdravljeno kao jedan istorijski korak. U tom slučaju ne isključujem ni susret sa Trampom", istakao je Janjić.

Prema njegovom mišljenju, Trampu to ipak nije prioritet u ovom trenutku.

"Jedna stvar je činjenica - da su se u međuvremenu stavovi Trampove administracije i Bajdena dosta približili, u smislu da se ne otvara novi kanal mimo Brisela, da se sarađuje s Briselom, ali da Amerika podrži dogovor. To je formula o kojoj Grenel govori sve vreme. Tramp je u situaciji da donese odluku da li mu baš sad to treba i koliko mu to donosi na izborima, a ne donosi mu puno, s obzirom da sad nema neku drastičnu razliku sa Bajdenom", naglasio je Janjić.

Ipak, ako se postigne dobar memorandum, doći će i do susreta sa Trampom, smatra Janjić.