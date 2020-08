Marinković za Pink: Za Srbiju je suštinski važno to što je posvećena nastavku dijaloga, kao i što SAD uvažavaju predsednika Vučića i srpske interese! (VIDEO)

Vladimir Marinković, narodni poslanik, prokomentarisao je za Pink izjavu specijalnog izaslanika predsendika SAD Donalda Trampa Ričarda Grenela, o sastanku predstavnika Beograda i Prištine drugog septembra.

- Taj sastanak je trebalo da se održi 27. juna, ali je onda strana koja predstavlja privremene intritucije na Kosovu i Metohiji otkazala taj sastanak - naveo je on.

Marinković je ukazao je na to kako je dobro da se jedan takav sastanak održi.

- Za Srbiju je suštinski važno to što je posvećena dijalogu. Predsednik Vučić je jasno izneo da će se na tom sastanku razgovarati samo o ekonomiji kako bi se obezbedio protok ljudi i kapitala, kako bi se tako došlo do međusobne saradnje - naveo je on:

- Važno je što SAD uvažavaju predsednika Vučića i srpske interese. Administracija Donalda Trampa predsednika Vučića posmatra kao pouzdanog partnela i kao najvećeg lider au ovom delu Evrope - dodao je Marinković.

Dejan Vuk Stanković, analitičar, ocenio je za Pink kako se pred Srbijom nalaze teški razgovori kada je u pitanju dijalog Beograda i Prištine.

- Inicijativa Ričarda Grenela je pokazala koliko je potrebno konkretizovati stvari. Grenel je izašao sa jednom jasnim planom ekonomskog povezivanja Beograda i Kosmeta - rekao je on.

Prema njegovim rečima, za razliku od SAD, Evropska unija insistira na sveobuhvatnim sporazumima.