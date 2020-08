Štrbac: Žarišta koronavirusa u Hrvatskoj su noćni klubovi na jadranskoj obali i svadbe. Postavlja se pitanje da li se LAŽIRA BROJ ZARAŽENIH! (VIDEO)

Savo Štrbac, predsednik dokumentaciono-informativnog centra ''Veritas'', rekao je za Pink da su određene države Evropske unije donele odluke da je svima koji dolaze iz Hrvatske neophodan PCR test ili obavezan dvonedeljni karantin.

- Žarišta koronavirusa u Hrvatskoj su noćni klubovi, kojih ima mnogo na jadranskoj obali, i svadbe. Hrvati su već uveli neke mere koje će biti pooštrene. Ipak u Hrvatskoj se trenutno nalazi 740.000 turista, a Plenković govori o tome kako je normalno da postoji veći broj zaraženih zbog povećanog broja turista - naveo je Štrbac.

On je dodao kako je Italija već donela određene epidemiološke mere za građane koji se vraćaju sa odmora iz Hrvatske i ocenio kako je primetan manji broj italijanskih turista u Hrvatskoj.

- Italija je već donela određene mere za one koji se vraćaju iz Hrvatske. Slovenci već pripremaju takve preporuke, a danas stupa odredba austrijske vlade prema kojoj je za ulazak u zemlju iz Hrvatske neophodan PCR test ili dvonedeljni karantin - ukazao je Štrbac i dodao da će većina Austrijanaca već danas doći kućama, kako bi izbeglai plaćanje PCR testa ili karantin.

Štrbac se osvrnuo i na brojna nerazjašnjeih pitanja tačnosti zvaničnih podataka o broju zaraženih od koronavirusa u Hrvatskoj.

- Tu postoji dosta problema oko toga da li Hrvati lažiraju broj stranih turista i broj zaraženih od kornavirusa - kaže Štrbac.

Momčilo Diklić, istoričar, rekao je za Pink kako ga nisu iznenadile izjave državnih zvaničnika Hrvatske koji kažu da su Srbi glavni krivci za razbuktavanje epidemije koronavirusa u Hrvatskoj.

- U Hrvatskoj je problem političke svesti koja se toliko razlikuje od stvarnosti. Ta politička svest se tumači dogmatski. Srbi su to, to i to. Ne interesuje ih uopšte merljiva činjenica - kaže Diklić.

Prema njegovim rečima, to je jedan veliki problem u Hrvatskoj.

Diklić se osvrnuo i na proslavu ''Oluje'' kojom se u Hrvatskoj obeležava egzodus Srba iz Hrvatske.

- Ponižavajuće je što oni traže od nas da ne govorimo o tom egzodusu. To je poslednja faza velikog etničkog čišćenja srpskog naroda, najvećeg etničkog čišćenja posle Drugog svetskog rata u Evropi - kaže Diklić.

On je dodatno ukazao na to da je Srbima u SFRJ bilo zabranjeno da otvoreno pričaju o zločinima NDH tokom Drugog svetskog rata.