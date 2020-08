Dragaš: Izvođenje nelegalnih putarskih radova kod Visokih Dečana - ČISTA PROVOKACIJA! (VIDEO)

Direktor Međunarodnog instituta za bezbednost dr Orhan Dragaš govoreći o izvođenju nelegalnih putarskih radova kod manastira Visoki Dečani istakao je da ovakav potez Prištine "nije incident od juče" i da to nije obična izgradnja puta već čista provokacija.

- Oni znaju koliko nama Dečani znače... Ovako izgleda zamrznuti konflikt i oni će raditi ovakve i gore stvari - ugrožavaće bezbednost naših ljudi, imovine, crkvene imovine, naše baštine - rekao je Dragaš za Pink.

- Albanci ništa ne rade bez razloga i to da predsednik opštine Dečani kaže ironično Hotiju da mora da zaustavi mašine ali da mora da mu da rešenje kako da se nastavi dalje to su igre koje 10,15 godina unazad gledamo - primetio je on i dodao da albanska strana takve stvari uvek radi pred pregovore Beograda i Prištine.

Kako naglašava, oni žele potpuno da ugroze i autonomiju naše crkve i imovine i zapitao se šta naši ljudi u južnoj pokrajini da očekuju ako je "udareno" na crkvu koja je pod zaštitom UNESKO-a.

- Međunarodna zajednica reaguje apsolutno mlako, nefer, nekorektno i što je najvažnije mimo svojih ovlašćenja koje ima na Kosovu - ocenio je Dragaš, napominjući da je KFOR jedini bezbednosni faktor i snaga u južnoj pokrajini.

Dragaš je podsetio da je predsednik Francuske Emanuel Makron rekao u jednom intervjuu da će pomoći Hotiju u pregovorima sa Srbijom i zapitao se kakva je to poruka te međunarodne zajednice.

-Ne može EU, Francuska, Nemačka da pomaže jednoj strani u pregovorima sa jednom stranom, ona može da pruži dobre diplomatske usluge što je i ideja- zaključio je Dragaš.