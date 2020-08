Jeremić: Politika koju sprovodi Miroslav Lajčak je puna pritisaka i ucena. On ima zadatak da Srbiju vrati na kolena! (VIDEO)

Miroslav Lajčak je čovek koji je podržavao politiku u vreme vladavine Demokratske stranke, koja je gurala Srbiju u ponor, kaže za Pink Predrag Jeremić, urednik portala Embargo.

Kako je Jeremić ukazao, Mirolsav Lajčak danas pokušava da završi nedovršeni posao od pre više godina.

- Sada on ima novi zadatak. Pokušava Srbiju ponovo da vrati na kolena. Sećamo se svi kako se ponašao kao komesar u Bosni i Hercegovini, kako je proganjao porodicu Radovana Karadžića, kako se firerovski ponašao dok je tamo bio glavni komesar Evropske unije - kaže Jeremić.

On dodaje da Lajčak uvek nastupa sa vedrinom i osmehom koji su, kako kaže, njegova maska.

- On ništa dobro Srbiji nije doneo, evo i sada ovim novim najavama. To je jedna politika pritisaka i ucena. Setimo se samo one priče da za ulazak Srbije u Evropsku uniju neće biti potrebno priznanje takozvnog Kosova, a sada smo svedoci onoga što se radi - naveo je Jeremić.

Dražen Ostojić, urednik u Srpskom telegrafu, rekao je za Pink da se godinama unazad ne menja ništa po pitanju nastavka dijaloga Beograda i Prištine.

- Nažalost, ništa se od toga ne menja, Od 48 sporazuma, prištinska strana ništa nije ispunila, a i zašto bi, ako imaju podršku da ne rade ništa od toga - navodi Ostojić.

On je ukazao na to da takvi postupci Prištine očigledno odgovaraju podjednako Zapadu, Evropskoj uniji i Americi.

- U ovom trenutku, naše je da se nadamo da će se promeniti politika. To je donekle bilo dobro sa Trampom. Zato je raspoloženje kod Srba takvo da navijaju da Tramp pobedi na izborima 3. novembra - ukazao je Ostojić.