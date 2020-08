OBOREN AVION SA DOKAZIMA PROTIV OVK? Skinuta oznaka o tajnosti s dosijea o nesreći iz 2006.

Avion koji se srušio 2006. godine, a kojim se sa Kosmeta vraćao kontingent slovačkih vojnika, najverovatnije nije pao zbog greške pilota, što je zvanična verzija, već je namerno oboren jer su se u njemu nalazili dokazi o masovnim grobnicama i zločinima OVK.

Na ovo, prema rečima advokata Gorana Petronijevića, ukazuju informacije do kojih se došlo pošto je pre oko nedelju dana skinuta oznaka tajnosti sa slučaja pada ove letelice NATO.

Petronijević je za portal "Kosovoonlajn" izjavio da su 42 slovačka vojnika i oficira proveli šest meseci u zoni Podujeva i da je avion kojim su poleteli u januaru 2006. pao u blizini mađarske i slovačke granice pod nerazjašnjenim okolnostima:

- Državna komisija Slovačke je u roku od nekoliko sati taj slučaj proglasila državnom tajnom i objavila da je u pitanju greška pilota. Iz svedočenja vojnika koji su došli da zamene odlazeći kontingent došlo se do informacije da je u avion, koji se vraćao kući, između ostalog, utovareno nekoliko aluminijumskih sanduka sa dokazima o nekakvim masovnim grobnicama i da se pretpostavlja da je reč o masovnim grobnicama ili Srba ili Albanaca ili nealbanaca koje je pobila OVK.

Advokat navodi da na ovom slučaju radi tri godine i da je u saradnji sa udruženjem porodica poginulih u toj avionskoj nesreći i slovačkim veteranima došao do nekih informacija:

- Dosad na tome nije moglo da se radi jer je stajala oznaka državne tajne, ali je slovački ministar odbrane ukinuo oznaku tajnosti i sada je dosta dokumenata objavljeno. Dokazi su stavljeni u specijalne sanduke za transport dokumentacije, koji ne bi mogli da se unište. Čak i u slučaju pada aviona oni najčešće ostaju neoštećeni.

Na mestu nesreće nisu pronađeni sanduci sa dokazima koji su vezani za masovne grobnice, ali su ljudi koji su došli da zamene odlazeći kontingent pomagali u utovaranju u avion i tvrde da su oni postojali. Zvanična verzija po kojoj je avion pao greškom pilota, smatra Petronijević, definitivno nije tačna i to su istraživanja utvrdila, ali nezvanično, jer je stajala oznaka državne tajne. Najverovatnije je, kako kaže, u pitanju "provokacija njegovog pada", ali da to ostaje da se vidi u istrazi koja sledi.

Petronijević navodi i da pojedini članovi porodica poginulih u avionskoj nesreći dovode u vezu, a neki i direktno optužuju Miroslava Lajčaka da je doprineo tome da ne dođe do otvaranja slučaja.

- Lajčak je u narednom periodu bio ministar spoljnih poslova Slovačke i jedan od njihovih najuticajnijih političara. Oni svi znaju da je on čovek NATO, da je evropski birokrata. Smatraju da je zarad mira i zaštite zločinaca OVK od strane NATO, koji su saizvršioci sa njima, najverovatnije vršen uticaj na Lajčaka, a on je vršio uticaj da ne dođe do otvaranja tog slučaja - kaže Petronijević.

Ukoliko bi se dokazalo da su oni stvarno kopali grobnice i vršili ekshumacije, da su imali dokaze za koje nekoliko ljudi iz slovačkog kontingenta tvrdi da su bili u avionu, onda je to, smatra on, ozbiljna stvar za razmišljanje o prikrivanju dokaza o zločinima OVK.

- Od Lajčaka bi trebalo zatražiti da iskoristi svoj uticaj da se dokazi i dokumenti, ako ništa drugo, ne moraju predati nama, ali mogu istražnim organima Specijalnog tužilaštva u Hagu - poručuje Petronijević.

PRTLJAG STIGAO U KOŠICE

Prema medijskim izveštajima o ovoj avionskoj nesreći, u "antonovu" koji je prevozio slovačke vojnike sa Kosova, nalazile su se 43 osobe, 35 putnika i osam članova posade, i samo je jedna osoba preživela - poručnik slovačke armije.

Izlazeći iz Mađarske, avion je, kako je tada navedeno, iz nepoznatih razloga skrenuo tri kilometra s putanje i udario u vrh Gergelj, visok oko 700 metara, desetak kilometara od granice sa Slovačkom. U izveštajima se pominje i drugi avion koji je poleteo iz Prištine, u kom je bio prtljag vojnika povratnika sa Kosova, a koji je sleteo pola sata posle nesreće bez problema na aerodrom u Košicama.

UKLONILI TRAGOVE U MAĐARSKOJ?

Posle pada aviona, slovački i NATO vojnici došli su zajedno na mesto nesreće, obezbedili su ga i nisu dozvolili mađarskim spasiocima da priđu, iako se mesto pada aviona nalazilo na teritoriji Mađarske.

- Posle desetinu sati njihovog boravka na terenu, kada su mađarski spasioci došli, nije bilo nikakvog traga, nije bilo sanduka, čak nije pronađen nijedan laptop ili telefon od poginulih vojnika - navodi Petronijević.