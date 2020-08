Prof. dr Rejhan R. Kurtović, predsednik Skupštine opštine Sjenica, u prvom intervjuu pošto je izabran na čelo sjeničkog parlamenta, za Pink.rs je rekao da promena vlasti u ovoj Opštini je jedna novina na političkom prostoru Sandžaka, jer građani, kako je istakao, moraju videti da može bolje, da može drugačije, i da stranke SDA i SDP ne moraju biti u svakoj vlasti, odnosno da i život bez njih može teći dalje.

U Sjenici je promenjena loklana vlast, posle skoro tri deceniji na vlasti nisu više dve bošnjačke stranke koje su bile na vlasti?

- Sjenica piše nove stranice istorije, stranice promena, slobode, dostojanstva, uzdizanja sjeničkog čoveka, i vraćanja našim autohtonim vrednostima koje smo kao stanovnici ovog grada baštinili od davnina. Sjenica ima svoju dušu, svoj duh i nešto posebno što samo stanovnici ovog grada mogu osetiti. Kao što smo i najavljivali u predizbornoj kampanji, talas promena upravo polazi iz Sjenice. To nije ni čudno, jer je Sjenica i kroz istoriju bila simbol velikih promena, pojava, velikih događaja, velikih ljudi, centar političkih, kulturnih, sposrtskih i drugih dešavanja. I posle dužeg vremena pauze, to se dešava danas, simbolika je jako jasna, upravo na dan Opštine 14. avgusta koji je i zvanično dan Opštine Sjenica došlo je do ove velike promene, promene koja će značiti bljesak nove snage, nove energije i smenu jedne politike, smenu već umorne političke generacije i svega onog što nam nije dalo da krenemo napred, ali i promenu političke kulture, političkih odnosa, promenu političkog kursa i samog političkog i društvenog ambijenta. Ova promena je jedna novina na političkom prostoru Sandžaka, jer građani moraju videti da može bolje, da može drugačije, i da stranke SDA i SDP ne moraju biti u svakoj vlasti, odnosno da i život bez njih može teći dalje.

Ko čini novu koalicionu većinu?

- Okosnicu nove koalicione većene čini Stranka pravde i pomirenja, stranka koju predvodi naš lider akademik Mumer Zukorlić, pored nas, koalicionu većinu čini Srpska napredna stranka, Socijalistička partija Srbije, GG Bez diskriminacije Aldin Dino Kurtović i GG Zajedno. Ovakvom strukturom vlasti zadovoljana je većina građana opštine Sjenica. Jer u njoj imate zastupljenu najjaču bošnjačku stranku, Stranku pravde i pomirenja, ne govorim navijački već fakografski, stranku koja je sa nivoa opozicije osvojila najveći broj odborničkih mandata u Sandžaku i četri narodna polsanika, što znači da je duplirala broj narodnih poslanika u Narodnoj skupštini, svakako ne smemo zanemarti činjenicu da smo mlada stranka, koja nikada nije bila na vlasti, koja je u ekspanziji i stalnom rastu i koja na svom čelu ima auteničnog lidera. Tu su i dve najjače srpske partije SNS i SPS, koje predstavljaju skoro celo srpsko biračko telo. U ovoj vlasti imamo i jednu novu, dosta jaku grupu građana, Bez diskriminacije čiji je lider mladi i uspešni privrednik Aldin Kurtović, koja je okupila dosta mladih i energičnih ljudi koji su spremni za promene i rad. Svakako posebnu ulogu ima i grupa građana Zajedno, koja okuplja pretežno srpsko stanovništvo koje afirmiše lokalnu politiku i koje je takođe usmerno ka pormenama na bolje.

Koji su principi na kojima počiva vaša koaliciona većina u Sjenici?

- Kao članovi nove vladajuće kaoalicije dogovorili smo se da ćemo zajedničkim snagama, uvažavajući razlike u društvu, poštujući tradiciju, nacionalnu i versku jednakost, zalagati se za uvažavanje i poštovanje različitosti, mutlikulturalnosti, multikonfesionalnosti, multietičnosti, regionalizaciju i decentralizaciju, pomirenje na svim nivoima, borbu protiv siromaštva, otvaranje novih radnih mesta, izgradnju saobraćajne infrastrukture, borbu protiv kriminala, borbu protiv korupcije, borbu protiv nasilja, razvoj sela, razvijen zdravstveni sistem, bolji obrazovni sistem, slobodu medija, afirmaciju porodice, žene, deteta i mladih kao posticanje dijaloga i saradnje na svim nivoima.

Principi slobode, dostojanstva, razvoja i promena su principi od kojih nećemo odustati. Zašto ove principe izdvajate kao posebne?

- Puno je razloga, i mogao bi vam danima govoriti o tome, jedan intervju možemo napraviti samo o ovim principima. Rećiću vam samo najosnovnije. Pravo na slobodu je jedno od elementarnih ljudskih prava, bez koga je postojanje svakog drugog prava dovedeno u pitanje. Ovo pravo zagarantovano je svim međunarodnim ugovorima, ali i Ustavom RS, i pozitivnim propisima. Pravo na slobodu je izuzetno široko pravo i ne podrazumeva samo to da niste zarobljeni. Međutim, ako su neke lokalne vlasti godinama dolazili i održavali se na istoj, ucenama, prinudama, zloupotrebama, nasiljem i drugim nepopularnim metodama koje ne želim pominjati, onda se postavlja pitanje da li smo tu imali slobode. Da ne govorim o ugroženosti ovog prava kroz razne vidove diskriminacije, diskvalifikacije i satanizacije političkih neistomišljenika i dr. Ovo je direktno vezano i za samo dostojanstvo sjeničkog čoveka, koji je lošim politikama bilo totoalno narušeno, ugnjetavani su radnici, siromašni, ljudi koji žive na selu, sanjalo se o šoderu, asfaltu, vodi, kanalizaciji, čistom putu u toku zime itd. Jako sam osetljiv na ovu temu, boli me što je ponižavan naš čovek, što je selo gaženo do ivice izdržlivosti i što je naš narod morao da ide odavde, Bošnjaci su odlazili putem Bosne i Zapadne Evrope, a Srbi putem Kraljava, Čačka, Beograda, Kragujevca i tako dalje. Godinama su u Sjenici vršene samo kozmetičke promene, bez konkretnih razvojnih projekata, bez otvaranja novih radnih mesta, Opština i javne ustanove postale su naše glavne fabrike, glavna mesta za zapošljavanje partijskih poslušnika, što je suicidno i što nas je dovelo do samog dna. Zatvoren je PIK Pešter, Vesna, Raška, niko se nije pobrinu za te ljude, niko se nije ni pitao šta je sa njima. Gde je bila lokalna vlast sve ove godine, borila se za svoje funkcije, sitne politčke profite i ispumpavanje novca na razne načine. Nikada nisu stali uz narod. Božijom voljom i zahvaljujući dijaspori ovaj narod je preživeo. Puno bi imao o ovom da govorim, ali zato želimo korenite promene, promene usmerene ka čoveku, omladini, našoj deci koja žive ovde, zelimo da im učinimo budućnost izvesnijom.

Da li imate plan da rešite ove probleme?

- Iskreno, da nemamo plan da rešimo ove probleme, nikada ne bi ulazi u ovu tešku misiju koja nekada izgleda kao nemoguća. Nemam ličnih aspiracija i interesa, dolazim ponosan na svoje roditelje, poreklo, veru i naciju, afirmisan, ostvaren kao univerzitetski profesor sa jednog od najbolji univerzitet u Evropi i šire, Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru, gde su stvari uređene na jedna svaršen i izuzetan način. Kao čovek i kao vernik, imam obavezu prema ovom gradu, prema deci i generacijama koja dolaze, da dam svoj lični doprinos. Zato smo i na izbore izašli sa konkretnim razvojnim planom Opštine Sjenica, on je naša zaloga za budućnost, i svakao pisani dokument koji ostaje, za koji nam građani mogu postaviti pitanja, zašto nešto niste uradili kada ste napisali. Taj plan mogu i vama dati. Pre svega želimo da izvršimo jedan povratak u zajednicu, gde zelimo pokazati da u ovom gradu ima mesta za sve dobronamerne, vredne i kavalitetne ljude koji žele da žive ovde. Želimo da relaksiramo odnose među građanima, bez podele na Bošnjake i Srbe ili podele na članove ove ili one stranke. Lokalna vlast mora biti vlast svih građana, koja će poštovati njihova ljudska prava, međusobne razlike i biti potpuno transparentna u svom radu i odlučivanju, gde svaki građanin može doći i pitati predsednika šta je uradio po određenom pitanju, ili izvršiti uvid u već urađeno. Moramo iskoristii naše ljudske i prirodne resurse. Imamo puno ambasadora Sjenice, koji se nalaze po celom svetu. Imamo puno uglednih doktora, privrednika, profesora, sportista, političara, akademika, radnika i td. Ne zaboravimo, Sjenica je grad Asmira Kolašinca, čoveka koji voli svoj grad, koji puno čini za svoju Sjenicu, olimpijaca Rejhana i Belme Šmrković, Milanka Petrovića i drugih. Da li mislite da je neko te ljude ikada uvažio na bilo koji način. Nažalost nije. Da ne pričam o našoj dijaspori, koja je fizički tamo gde jeste, ali srcem i dušom je u Sjenici. Mi imamo prirodne resurse koje moramo iskoristi, poput voda, šuma, rudnih bogastava, bogate biološke raznovrsnosti i dr. Naš resur je naša zima, kada nigde nema snega i kada skijaški centri moraju da prave veštački sneg, mi imamo snega u izobilju. Veliki naš resurs je naša nadmorska visina, zdrava hrana, čist vazduh i netaknuta priroda. Dvadest prvi vek je vek turizma, mi sa Sjeničkim jezerom i svim onim što sam naveo imamo izuzetne turističke potencijale. Poljoprivereda je naša šansa, realna proizvodnja je nešto čemu se moramo maksimalno posvetiti. Stočarstvo nam je na veoma lošem nivo, u kontinuitetu je ubijano. Lokalne vlasti nikada nisu zelele da se strateski bave ovim problemom. Za sve ovo mi imamo jasan plan koji se mora u budućem periodu sprovoditi, a posebnu pažnju moramo poseveti izgranji aerodroma i zaštiti životne sredine.

Šta građani mogu očekivati od vas?

- Građani mogu očekivati od nas poštenu i pravednu vlast, iskren i prijateljski odnos. Vlast koja se neće baviti ucenama i zloupotrebama budžeta, koja će biti otovrena za građane i koja neće deliti ljude. Takođe, građani od nas mogu očekivati transparenrost u radu, strogo leglano postupanje po ovlašćenjima i domaćinski odnos prema budžetu i sredstvima sa kojim raspolažemo. Svakako, trebaju očekivati i blagovremeno sporvođenje razvojnog plana koji smo mi kao Stranka pravde i pomirenja predstavili građanima u izbornoj kampanji. Naši ugroženi sugrađani mogu očekivati pomoć po raznim osnovima. Talenti i dobri učenici mogu očekivati stipendije, podsticaje, prednost u zapošljavanju i dr. Ljudi sa sela mogu očekivati uvek otvorena vrata, podsticaj, subvenicje i različite vrste ulaganja shodno našim mogućnostima. Mladi mogu očekivati bolje uslove za obrazovanje i bavljenje sportom. Naša dijaspora će nas imati kao podršku za sve i ovde i tamo, dobrodošli su. Nećemo zaboravti ni penzionere, borićemo se i za njihove bolje uslove života. Koliko kao lokalna smaouprava možmo uticati, zalagaćemo se i za bolji zdravstveni sistem. Jednostavno građani u nama uvek mogu imati svoje saveznike i partnere koji će sa njima zajedničkim snagama stvarati bolji životni ambijent i prosperitetniju budućnost.

Predviđaju Vam uspšnu političku karijeru, a bili ste i kandidat za narodnog poslanika?

- Moja politička karijera biće uspešna onoliko koliko budem uspeo da postupam u skladu sa normama Uzvišenog stvoritelja, i koliko budem mogu da pomognem svom narodu, mojoj Sjenici i mojoj Srbiji. Zelim da budemo grad i država razvoja, stabilnosti i prosperiteta, da sa ponosom možemo reći da smo poliičari koji su nešto konkretno uradili za narod i bolju budućnost svih nas, a naorčito generacija koje dolaze. Naša država je krenula putem razvoja, zbog čega sam veoma srećan, to se može videti gde god da krenete, iskrno želim da se to preslika i na naš kraj i naš grad. Kao što ste i sami rekli, bio sam kandidat za narodnog poslanika, moja stranka, Stranka pravde i pomirenja dobila je čettiri narodna poslanika, bio sam na listi na visokom šestom mestu, iako sam po prvi put kandidat za narodnog poslanika i odbornika. Važno je da svi naši kandidati imaju kvalitet da mogu obavljati više različitih funkcija, tako da ništa nije isključeno, sve naše funkije gledamo kao trenutna mesta gde smo potrebni svom narodu i stranci. Uz božiju pomoć nadam se da ćemo uspeti i kao stranka i kao pojedinci.