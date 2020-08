JEREMIĆ: Dverjani recikliraju laži i time se bore za opstanak

Vladan Jeremić, član Gradskog odbora Beograd Srpske napredne stranke, demantovao je izjave Radmile Vasić i istakao da ona za svoje tragikomične performanse pažljivo bira trenutke.

- U nastupu bivše odbornice, a lažne građevinske inspektorke Radmile Vasić, novina je jedino to što, valjda, misli da za više puta ponovljenu laž može pronaći nekoga na Zvezdari ko bi mogao da u to poveruje. Činjenice koje su joj predočene nisu joj bile dovoljne, jer za svoje tragikomične performanse za šest do devet istomišljenika bira trenutke: najpre pred izbore, a sada pred konstituisanje Skupštine GO Zvezdara - navodi Jeremić i dodaje:

Dakle, i Ugovor i izvedeni radovi su vidljivi, dostupni i merljivi za sve, izuzev za one koji u svojoj političkoj zaslepljenosti, izmišljaju afere, razmeću se milionima, ali, zato polako i sigurno nestaju sa političkih margina kojih su se jedva pridržavali. Boškovi Dverjani recikliraju laži i time se bore za opstanak, jer su ispali iz Đilasove igre i Saveza.