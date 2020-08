Javnost je uzbunila vest o gradnji puta oko manastira Dečani na zaštićenoj teritoriji manastira, pa je tema dosegla široke razmere. O svemu je obavešten i UNESKO, a podrške stižu sa svih strana.

Inače, Albanci žele da izgrade put koji prolazi tik pored manastira i na taj način zapravo uzurpiraju imovinu Visokih Dečana i praktično uništavaju manastirsko vlasništvo, želeći da ugroze zaštićeno područje u vlasništvu Srpske pravoslavne crkve.

S druge strane, ambasador SAD u Prištini Filip Kosnet izjavio je juče da je izgradnja autoputa Dečani-Plav više od same gradnje, jer je u pitanju poštovanje sudskih odluka i posvećenost rešenjima koja poštuju presudu suda. On crkve i manastire SPC na Kosovu naziva kosovskim svetinjama.

Komentarišući celokupnu situaciju, glavni i odgovorni urednik „Politike“ Žarko Rakić kaže da je očigledno da se retorika ne menja, a da se menjaju povodi za izjave poput Kosnetove.

- Dečani su jedna od najznačajnijih srpskih duhovnih svetinja. Kada smo počeli malo da istražujemo, otkrilo se da postoji zakon iz 2008. godine, a koji su donele vlasti u Prištini, i koji govori o 44 zaštićene zone. Reč je uglavnom o najpoznatijim srpskim manastirima i crkvama na KiM – podseća Rakić.

Dodaje da ovaj zakon i to što se on praktično ne poštuje, govori o tome da Prištini ništa nije sveto, te da ne poštuje čak ni one sporazume koje je sama donela.

- To je dokaz njihove bahatosti i spremnosti da pogaze sve što nije po njihovoj volji. Srbiji bi valjda da pokažu da su oni gospodari vremena i prostora, ali neće im ići glatko jer se vidi da su i oni ranjivi. U svakom slučaju, sve ovo samo nagoveštava da će predstojeći pregovori biti izuzetno teški – kaže Rakić za Pink, dodajući da očekuje nastavak izgradnje puta nakon 2. septembra i sastanka u Vašingtonu.

Milan Lađević, glavni urednik „Srpskog telegrafa“, kaže da bi 44 zaštićene zone trebalo nazvati rezervatima, jer su to jedina područja na kojima Srbi mogu normalno da se kreću, dok im je na ostalima ugrožen život.

- Videli ste koliko se bahato ponašaju i koliko se iživljavaju nad svim što je srpsko. To je i očekivano, s obzirom na to da pojedine zapadne zemlje jednostavno podržavaju takav način rada kosovskih vlasti. Možemo slobodno da kažemo da je jedna od tih zapadnih zemalja, koja po svaku cenu želi da očuva kosovsku nezavisnost, Nemačka. Ona ima drugačije viđenje pregovora i situacije na KiM od nove Trampove administracije, a čak je prošli put i minirala pregovore – kaže Lađević za „Novo jutro“.