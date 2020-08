View this post on Instagram

"Nisam ni sanjao da ćemo kroz skele moći da nazremo kako će veličanstveno da izgleda naš hram. Izuzetno sam zahvalan našim ruskim prijateljima koji su godinama radili božanstveni mozaik i napravili nešto što ostaje za pokolenja. Ovo je jedan od tri najveća pravoslavna hrama u svetu. Velika stvar za sve ljude koji poštuju i sebe i svoju istoriju, ali i svoju budućnost. Za samo dva meseca radovi će biti gotovi i ljudi će moći da vide hram u njegovoj fantastičnoj lepoti. Postaće jedan od najvećih i najvažnijih mesta okupljanja naših ljudi, ali i svih koji dolaze u Srbiju da vide nešto veličanstveno. Ponosan sam što smo kao država mogli da pomognemo. Čestitam svim građanima Srbije, ovo je nešto predivno." - Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić i Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej obišli su radove na unutrašnjem uređenju Hrama Svetog Save.