Predsednik Srbije Aleksandar Vučić posetio je danas sa patrijarhom Irinejom radove na unutrašnjem uređenju Hrama Svetog Save, nakon čega je govorio ekskluzivno za TV Pink.

Na pitanje da li će ruski predsednik Vladimir Putin doći na otvaranje Hrama Svetog Save u oktobru, Vučić je rekao da se tome nada.

- Nadam se da će doći, ako ne bude problema sa koronavirusom. Želimo da napravimo osvećenje i veliko otvaranje Hrama i uveren sam da će to biti veliki praznik za naš narod, ali i za sve ljude dobre volje na ovim prostorima koji poštuju i druge, a ne samo sebe. Videćemo nešto monumentalno i fantastičnog izgleda i kada vidite kako to izgleda, možete da se osećate ponosno i ushićeno – rekao je Vučić dodajući da će Hram Svetog Save biti jedan od najlepših na svetu.

Kaže da je Hram pravljen mnogo godina, a da je posebno srećan što je najveći doprinos države dat u poslednje tri godine.

"Haradinaj nek ne troši kerozin do Vašingtona ako se nada konačnom sporazumu"

Haradinaj može odmah da okrene svoj avion i ne troši kerozin ako u Vašington ide po konačni sporazum, jer toga neće biti tamo, poručuje predsednik. Haradinaj je ranije danas izjavio da kosovski Albanci u Vašington putuju po konačni sporazum. Vučić poručuje da u Vašingtonu može biti razgovora samo o utvrđenim temama.

- Idemo u Vašington da razgovaramo o utvrđenim temama. Možemo da razgovarmao o svakoj temi, ali da oni dobiju sve, a mi ništa, i da ih priznamo, taj film neće gledati - rekao je Vučić za Pink.

On ističe da je "svašta moguće", ali dok je on pri svesti - tako nešto se neće dogoditi - kazao je Vučić za Pink. Rekao je da predstojeći razgovori svakako neće biti laki.

Što se srpskih svetinja na Kosovu i Metohiji tiče najavio je da će to biti tema razgovora u Briselu.

Ukazao je da Srbija ne može da garantuje njihovu bezbednost, kada nema vlast posle povlačenja vojske i policije, a nije je imala ni tokom rata jednim delom.

- Stalnim ukazivanjem i velikom borbom uveren sam da ćemo biti u stanju da sačuvamo naše svetinje - rekao je on.

"Bliži sam onome što javnost misli da je moja druga opcija"

Vučić je izjavio da će svakako biti promena u budućoj vladi, a da će njen sastav biti poznat uskoro. Primetio je da bi, da je požurio sa sastavljanjem vlade, ljudi reki da je sve isto, a kada duže razmišlja o tome, onda kažu da je sve to igra i spektakl.

- Nije nikakva igra, nego morate dobro da promislite - rekao je Vučić.

Upitan da li je bliži koncentracionoj ili koalicionoj vladi, odgovorio je:

- Bliži sam onome za šta javnost misli da je moja druga opcija - dok na pitanje da li je bliži koaliciji sa Šapićem ili Dačićem - nije odgovorio.

Na pitanje koji procenat ministara će biti promenjen, Vučić je odgovorio da ga procenti ne zanimaju, ali da će svakako biti promena. Rekao je i da nije lako da se rešavaju ni pitanja na lokalnu, te da će zato i u lokalnim samoupravama, u 40 do 50 odsto njih, doći do promena.

Za to, kaže, nije uvek razlog da je neko loše radio, poput, na primer, Niša, već je jednostavno bilo drugo vreme, a sada su potrebni drugi ljudi.

Na kritike da se meša u izbor ljudi na lokalnom nivou, odgovorio je ironično - "da čekam da pozovu Đilasa, da im kažu koga da izaberu"?

- Što bi zvali mene, koji sam vodio listu na kojoj su izabrani? Zamislite, ja se mešam i pitam se za one koji su izbrani na listi sa mojim imenom. To je strašan zločin koji sam počinio - rekao je Vučić.

Dodao je da u Skupštini ima 100 potpuno novih ljudi, koji će tek pokazati koliko su vredni i koliko znanje žele da prikažu, uz starije i iskusnije kadrove.

- To nam treba kako bismo se izborili sa svim izazovima, a čeka nas borba oko KiM - rekao je Vučić.

Dodaje da je mnogo teškog posla, uključujući i koronavirus koji utiče na ekonomiju i napravila je haos u svetu.

"Zar Šoškić nije imao barem moralnu obavezu da podnese ostavku?"

Na kritike ekonomije od strane Šoškića, Vučić podseća da je Šoškić upropasti NBS i dinar.

- Postao je guverner kada je za evro trebalo 75 dinara. Kada je odlazio sa vlasti, trebalo je 117 dinara za evro. Čekajte, zar niste imali barem moralnu obavezu da podnesete ostavku? To je pad vrednosti dinara u odnosu na stranu valutu za 50 odsto, i to za samo 3-4 godine njegovog obavljanja posla. Mi dinar držimo već 8 godina i to uz sve probleme koje imamo - kaže Vučić, dodajući da će se laži nastaviti i da će nastaviti da navijaju za koronavirus.

- Sve je to nešto kroz šta mora da se prođe, jer je mržnja u politici jako loša, ali najbolje govori o onima koji tu mržnju pokazuju, a ne o onima koji su predmet te mržnje - rekao je Vučić.

"Mi poštujemo tuđe žrtve i druge narode, ali neću da se izvinjavam jer i mi Srbi imamo svoje svetinje, vođe, lidere..."

Rekao je da će ispred doma i na mestu gde će se graditi zgrada Sinoda, biti izgrađen veliki park koji će se graditi u dve faze. Arhitekta je, kaže, Brana Mitrović.

- Jako sam srećan i to će izgledati veličanstveno. Imaćemo pravu šumu, pravi divni park, na ponos svima - rekao je Vučić, dodajući da su to stvari kojima želi da se bavi.

- Hoću da se bavim i spomeniku Stefanu Nemanji. Neverovantno je da nismo imali njegov spomenik. Imaćemo i film o Jasenovcu. Da li je moguće da njega nije bilo? Nije ga bilo jer niko nikada nije hteo da se zameri Zagrebu i pokaže poštovanje prema svom narodu. Mi poštujemo tuđe žrtve i druge narode, ali neću da se izvinjavam jer i mi Srbi imamo svoje svetinje, vođe, lidere i o njima treba da se priča i njima treba da se ponosimo - rekao je Vučić.

Na kritike o tome da je spomenik megalomanski, Vučić kaže da male duše uvek imaju problem sa velikim stvarima, velikim dušama i velikim ljudima, a upravo je to bio Stefan Nemanja.

- Pobednik je visok 21 metar, a smeta im Stefan Nemanja. Savski trg bio je ruglo, a sada će biti najlepši trg u Beogradu - rekao je Vučić.

"Namenska industrija će da živi i preživi, a Telekom više nije ovca za šišanje"

Kada je reč o "posrtanju" namenske industrije, kako su to pojedini mediji preneli, Vučić kaže da će namenska industrija da živi i preživi, a da će biti sve jača, uprkos naporima tajkunskih političara i njihovih medijskih satrapa da je unište.

- Jača će biti i srpska vojska. Izvoz je smanjen, a kako i ne, jer su ti tajkuni radili zajedno sa bugarskim, da bi iste te granate kupovali od Bugara, a ne od Srba. Pokrenuli su sada kampanju i protiv druge fabrike kako se naše oružje ne bi kupovalo - kaže Vučić i dodaje:

- Hoće da unište srpskog radnika, kao i Telekom, a sve da bi se omogućilo tajkunima da i dalje pljačkaju. Pljačkali su i otimali od Telekoma i gurali u svoje džepove. Sada kada država jača i narodna imovina jača, udri po njima i narodnoj imovini. Oni se i ne stide da kažu da rade za tajkune, tajkunske interese i novce. Telekom im smeta jer nije više ovca za šišanje od koje mogu 30 miliona evra da sebi strpaju u džepove, i to direktno, a indirektno mnogo više od toga. Narod će sve to razumeti i već razume - kaže Vučić.