VUČIĆ NA PRIKAZU SPOSOBNOSTI VOJSKE SRBIJE U BATAJNICI: Ponosan sam! Ovo su NAŠE ORUŽJE, NAŠA PAMET I NAŠE ZNANJE (FOTO+VIDEO)

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje prikazu sposobnosti dela jedinica Vojske Srbije na aerodromu "Pukovnik-pilot Milenko Pavlović" u Batajnici. Na prikazu učestvuje deo jedinica Ratnog vazduhoplovstva i PVO, Kopnene vojske, 72. brigade za specijalne operacije i 63. padobranske brigade.