NE IDEMO U VAŠINGTON NA PIKNIK! Vučić o dijalogu sa Prištinom: MOŽDA SE TRAMP POJAVI, ALI NEK NAM NE NUDE DA PRIZNAMO KOSOVO, JER TO NEĆEMO!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je danas da će planirani razgovori o Kosovu u Vašingtonu biti održani 3. ili 4.septembra.

Vučić je kazao da su razgovori odloženi zbog mogućnosti da, ukoliko se postigne “nešto”, pojavi i predsednik SAD Donald Tramp.

Vučić je istakao da je spreman, pripremljen, te da se ceo život bori, i da od kada je postao premijer, a potom predsednik države zna šta može da se očekuje na takvim razgovorima.

- Ne idete tamo na piknik i lake razgovore, o čemu god da razgovaramo. Kada pričamo o ekonomiji znam da neće Albanci da razgovaraju o tome. Oni uopšte nisu zainteresovani za ekonomske razgovore - kazao je Vučić.

Vučić je istakao da Srbiji nije problem da priča o bilo čemu, ali da se postavlja pitanje “šta možete da ponudite”. - To da priznamo nezavisnost Kosova, a da za to dobijemo podršku za evroatlantske integracije, ajde izađite sa nečim što je ozbiljnije i o čemu možemo da razgovaramo - poručio je Vučić.

Rekao je da je izaslanik predsednika Trampa Ričard Grenel imao dobre ideje.

Ukazao je da predsednik Tram ima bolju politiku prema Srbiji nego prethodne administracije i da se sa više poštovanja odnosi prema Srbiji.

- Takozvane pregovore o svim ključnim pitanjima za postizanje onoga što smo pre deset godina započeli o sveobuhvatnom sporazumu o normalizaciji odnosa, a ne priznanju, međutim vodimo pod okriljem Brisela. Ovo u Vašingtonu mora biti nešto drugo. Verujem i nadam se da će biti ekonomske teme - kazao je Vučić.

Epidemiološka situacija bolja, potreban oprez

Predsednik Vučić je rekao da je epidemiološka situacija u Srbiji bolja nego u regionu i svetu, ali da je i dalje potreban oprez.

Vučić je izjavio da je situacija pre 20 dana bila mnogo lošija, a da je sada i manji pritisak na bolnice.

- Sada imamo 50 ljudi na respiratorima, ali moramo da budemo oprezni i da nastavimo da živimo s ovom opakom bolešću - rekao je Vučić.

Upitan da li ga brine jesen Vučić kaže da ga brine sve, a najviše ono što će biti tema razgovora u Vašingtonu i Briselu a to je Kosovo i Metohija.

Kako kaže, misli da je Srbija proporcionalno svojoj veličini pomogla opstanku svoje ekonomije više od ostalih evropskih zemalja.

- To što smo uradili je gotovo neverovatno - naveo je Vučić i dodao da zna da su hotelijeri zadovoljni novim merama.

- Nismo uzeli gradove poput Golupca, Paraćina i još nekih koji nemaju status grada, ali ćemo to promeniti, i oni će dobiti podršku države. Beograd i Novi Sad su pretrpeli najveći udar, a banje i ostala odmarališta su imala veću posetu nego inače - dodao je Vučić.

Vučić kaže da smo ovo mogli da uradimo jer smo se pametno ponašali i spustili javni dug na 57,5 odsto, a da su mnoge evropske zemlje imale probleme s javnim dugom.

- Zahvaljujući teškim reformama u koje ljudi nisu imali poverenja, uspeli smo. Najmanje ćemo se zaduživati u odnosu na druge. Želimo da sačuvamo ekonomiju i naše fabrike - naglasio je Vučić i dodao:

Gradili smo stabilan sistem finansija, dinar je čvrst i stabilan, što nikada nije bio slučaj u Srbiji, imamo snažan budžet i sve snažniji, brine me jedino stanje u pojednim samoupravama. Beograd je strahovito snažan i jak, ali će morati da razmišlja o svojoj rashodnoj strani. U Beogradu se mnogo gradi.

Vučić je rekao da se svuda u Srbiji gradi i da je broj gradilišta 62 hiljade.

- Otvorili smo desetine fabrika na jugu zemlje i gledamo da naš narod ostane da živi tamo gde mu je ognjište. Zato gradimo auto-puteve, da bismo povezali gradove u Srbiji, ali i Srbiju sa svetom - naveo je Vučić.

Spomenik Stefanu Nemanji

Predsednik Vučić je povodom napada na spomenik Stefanu Nemanji rekao da su ljudi napadali i fontanu na Slaviji.

- Spomenik je visok 23 metra, a Pobednik 21 metar. Ne znam ni za jednu stvar u Beogradu da je rađena a da su to ljudi pozdravili - kazao je Vučić.

- Stefan Nemanja je osnivač srpske srednjovekovne države, važno je da imamo spomenik - rekao je Vučić i dodao da je neverovatno da nismo pažnju posvećivali Stefanu Nemanji.

Dodaje da je deo gde je sada Beograd na vodi bio ruglo prestonice, što više nije slučaj.

- Tel Aviv ima lepu promenadu, Beograd ima lepšu promenadu - ocenio je Vučić.

Vučić je rekao da spomenik Stefanu Nemanji radi Aleksandar Rukavišnjikov, jedan od najboljih skulptora na svetu.

Kako je dodao, pridike o spomeniku Stefanu Nemanji drži onaj ko je doveo Velikog brata u Beograd.

- Tog Velikog brata je doveo Dragan Đilas i zarađivao na njemu - rekao je Vučić.

Primetio je i da je Emir Kusturica, koji je bio član komisije za spomenik, u odgovoru reditelju Goranu Markoviću, tačno naglasio, "razobličavajući licemerje lažne srpske elite", da bismo rado videli kako izgleda spomenik na nekom drugom mestu, ali da tog spomenika nema.

Nacionalni stadion

Vučić je govoreći o izgradnji nacionalnog stadiona rekao da je to nasušna potreba jer ljudi sada idu na stadione da bi uživali sa svojim porodicama.

- Biće korišćena čelična i drvena konstrukcija... Od državnih para se gradi. To će biti novi razvojni projekat - najavio je Vučić i rekao da veruje da će izgradnja krenuti sledeće godine.

- Biće blizu auto-puta Miloš Veliki i blizu izlaznice autoputa Beograd - Surčin. To će biti novi razvojni projekat i na tom mestu će kvadrat odmah skočiti za 1.000 evra - rekao je Vučić.

Telekom

Kada je reč o napadima i poslovanju Telekom Srbije, Vučić kaže da je problem što Telekom nije ovca za šišanje.

- Ne mogu više da pljačkaju državu i govore o Telekomu kao da o njima niko ne brine. Ima ljudi koji neće da ulaze u dilove sa tajkunima. Telekom je akcionarsko društvo. Kažite radnicima Telekoma da želite da uništite Telekom. Naravno da mu raste tržišna vrednost - izjavio je Vučić.

- Pojedine političare nije sramota da se hvale time da rade za tajkune i sitan novac da bi pokazali koliko su u stanju štetu da naprave nečemu gde ima državnog kapitala. Ja da se borim protiv državnog kapitala i narodnog kapitala - ne pada mi napamet - dodao je.

Izvoz oružja u Jermeniju

Vučić je rekao da mu nisu jasni napadi zbog izvoza oružja u Jermeniju i dodao da je u Azerbejdžan izvezeno deset puta više.

- U trgovini oružjem imate dozvoljeno i nedozvoljenog krajnjeg korisnika - pojasnio je Vučić.

Formiranje Vlade

Vučić je rekao da će Vladu formirati uz pomoć većine u Skupštini.

- Konačna odluka biće uskoro doneta - najavio je Vučić i dodao da SNS ima dobre odnose i sa Socijalističkom partijom Srbije i sa SPAS-om, kao i da poštuje i jedne i druge.

Vučić je rekao da će to verovatno biti po povratku iz Vašingtona.

Vakcina protiv koronavirusa

Vučić je govoreći o vakcini rekao da je očekuje za tri meseca i da će primiti onu za koju naša struka kaže da je dobra.

- Ja imam i savetnike koji neće da prime vakcine ruske, kineske, astra zeneca. I sad gledamo da imamo kao na pijaci, sve vakcine, da primi ko koju hoće. Ja ću da primim prvu za koji naši sturčnjaci kažu da je dobra. Nemam baš nikakav problem sa tim jer verujem lekarima. Očekujem je u naredna tri meseca, do kraja godina i tad će biti i kraj korone. Ne mogu da ulazim u te lobije, besmislene i užasavajuće priče koje od svih nas prave idiote i sprečavaju napredak zemlje. Boriću se protiv svih teorija zavere - naglasio je Vučić.

Za godinu dana auto-put do Požege

- Mi ćemo nastaviti da privlačimo investitore, širom Vojvodine a i širom zemlje. Za samo godinu dana imaćete auto-put do Požege. Isto to Moravskim koridorom, sve ćemo tamo spojiti. Pa Sremska Rača-Kuzmin, Ruma-Šabac, pa brze saobraćajnice ka Loznici. Bačka- Srem, itd... Bruto domaćeg proizvoda raste, i to je bitno - rekao je Vučić.

Važan si ako napadneš Vučića

Predsednik Vučić poručio je danas da nikada nije govorio protiv integriteta Bosne i Hercegovine i da radi na najboljim odnosima sa Bošnjacima i istakao da političko rukovodstvo Bošnjaka već dugo vremena na silu pokušava da od prijatelja napravi neprijatelje što je, kako je ocenio, velika greška.

- Ja im neću biti neprijatelj šta god radili i kako god se ponašali i uvek ću raditi na najboljim mogućim odnosima sa Bošnjacima - rekao je Vučić.

Vučić je tako odgovorio na optužbe Stranke demokratske akcije Bakira Izetbegovića da vodi agresivnu politiku i da ima teritorijalne pretenzije prema BiH, koje su usledile nakon što je predsednik Srbije najavio da će u Beograd pozvati srpske lidere u BiH, Milorada Dodika i Željku Cvijanović, kako bi razgovarali o dokumentu u kojem se argumentuju antidejtonsko ponašanje visokog predstavnika međunarodne zajednice u BiH, te dvostruki standardi zapadnih zemalja u gotovo identičnim situacijama, vezanim za statuse RS i Kosova.

SDA je ocenila da je to koordinisano delovanje predsednika Srbije sa rukovodstvom RS radi povezivanja statusa Kosova sa RS u aktuelnim pregovorima Beograda i Prištine i da predstavlja nastavak agresije na BiH s ciljem ugrožavanja njene celovitosti. Gde ste vi to čuli od mene, upitao je Vučić.

- Jesu li prisluškivali tajne razgovore, bio bi strašan prekršaj da jesu. A i da su prisluškivali tajne razgovore, to nisu mogli da čuju - rekao je Vučić.

Vučić je naveo da mu je Dodik nedavno u Banjaluci rekao da ima određene ideje, nakon čega ga je Vučić zamolio da mu, ukoliko RS očekuje nešto od Srbije, pošalje ta dokumenta da se sa njima upozna.

- Naravno da ću uvek da pročitam, ja sam dokument dva puta pročitao i neću da se izjašanjavam dok sa njima ne razgovaram. To je sva moja uloga u tome - rekao je Vučić.

Kaže da neće da se raspravlja sa političkom partijom kojoj pada rejting i koja želi da ga podiže time što će im Vučić odgovarati, ističući da su u zemlji i regionu svi važni samo ako napadnu Vučića, te da zato ne napadaju ni Dodika ni druge, jer nalaze "veću metu".

- Političko rukovodstvo Bošnjaka na silu pokušava da od prijatelja napravi neprijatelje što je velika greška njihova, to rade već dugo vremena, ne od juče. Ja im neću biti neprijatelj šta god radili i kako god se ponašali i uvek ću raditi na najboljim mogućim odnosima sa Bošnjacima - rekao je Vučić.

Vučić je naveo da SDA nema nikakav dokaz za to što su saopstili te dodao da je juče ceo dan molio predstavnike SNS da ne odgovaraju.

- Oni nemaju pojma kakva će biti moja reakcija u sredu, kada dođu predstavnici RS u Beograd. Niti znaju niti su čuli niti sam nekome saopštio - rekao je Vučić.

Istakao je da nikada nije govorio protiv integriteta BiH i da je uvek govorio o potrebi da postoje najbliži odnosi Srba i Bošnjaka.

- Mi ćemo da insistiramo na najboljim mogućim odnosima sa Bošnjacima, radićemo sve u Srbiji, podizaćemo Novi Pazar, Sjenicu, Tutin - rekao je Vučić.

Istakao je da su odgovori Beograda uvek zbog Bošnjaka koji žive u Srbiji blagi i umerni i da uvek stoji ispružena ruka prema njima.

- Ja njih razumem, ne mogu da budu mnogo veliki i važni ukoliko bi im meta bio Dodik ili bilo ko drugi iz BiH, oni su na svetskom nivou, Srbija, Rusija, svetske sile se urotile da ruše BiH... Ne pada nam na pamet - rekao je Vučić.

Istakao je da Srbija rešava svoje probleme, i to, čini se, bolje nego drugi, jer Srbija više ne zaostaje za BiH, već je ispred.

Dodik, Cvijanović i Kusturica u sredu u Beogradu

Predsednik Vučić je najavio da će u sredu u posetu Beogradu doći član Predsedništva BiH Milorad Dodik, predsednica RS Željka Cvijanović i predsednik Vlade RS Radovan Višković, a da je na sastanak pozvan i reditelj Emir Kusturica.

- Imaćemo ozbiljne razgovore po svim pitanjima. To je na neki način uzvratna poseta onoj koji smo imali u Banjaluci pre nekoliko nedelja - rekao je Vučić.

- Biće velika vest o tome šta ćemo da radimo a što će biti izuzetno značajno za našu kulturu - dodao je Vučić.

Predsednik Vučić je rekao da će RS i Srbija zamoliti da se napravi jedan novi film koji bi značio "najviše iz srpske istorije" koji bi pokazao poštovanje srpske i jugoslovenske istorije.

Stanje u poljoprivredi svake godine sve bolje

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je ova godina bila dobra za poljoprivredu, da su malinari zadovoljni cenom maline, a da je najviše problema bilo sa višnjom.

Vučić je kazao da je država pomagala i da će nastavi dodatnim merama da pomaže poljoprivrednike.

- Malina ove godine ima odličnu cenu, zato ste malinare slabo čuli, ali malina je vredan proizvod i srećan sam što tri ili četiri srpska sela malinama pokrivaju 90 odsto tržišta Skandinavije - rekao je Vučić.

Najviše problema je bilo sa višnjom iz Merošina i u Prokupačkom kraju, kaže Vučić i dodaje da im je država pomogla, ali da to nije bilo dovoljno.

Ocenio je da poljoprivredna proizvodnja svake godine raste i da svake godine imamo više roda kukuruza, pšenice, soje u odnosu na svaku prethodnu godinu.

Ove godine, dodaje, bilo je uglavnom problema sa rodom breskvi i kajsija, zbog grada, iako je, kaže, ispaljeno više raketa nego dosad.

- Suštinski kada gledate situaciju u poljoprivredi u celoj Srbiji imamo dobru situaciju - rekao je Vučić.