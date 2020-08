VUKOIČIĆ ZA PINK: Ishod američkih izbora uticaće na ceo svet, pa i na kosovsko pitanje

Politikolog Jelena Vukoičić, govoreći o dijalogu Beograda i Prištine 4. septembra u Vašingtonu, kaže da kako god da ti razgovori budu išli ništa se neće epohalno dogoditi jer su Amerikanci duboko u predsedničkoj kampanji.

Vukoičić je rekla da je kriza zbog korone uzdrmala američku ekonomiju najviše od Velike depresije 1918. godine.

- Naravno, uz ekonomiju ide i politika, tako da se Tramp nalazi u vrlo osetljivoj, teškoj situaciji i ogromni su pritisci na njega... Sada kada mu se pozicija ljulja zbog virusa napadi na njega su zaista žestoki. Tamo je uzavrela situacija - kazala je Vukoičić za Novo jutro TV Pink.

Vukoičić je rekla da se od 2013. godine i potpisivana Briselskog sporazuma vrši veliki pritisci na Srbiju.

- Mi do sada, osim u retkim situacijama, nismo videli ni nagoveštaj da nas neko sasluša. Kada kažem neko mislim na zapad i Vašington, to su one velike sile koje stoje iza lažne države Kosovo i iza Briselskog sporazuma. Prosto je sve to napravljeno tako da se Srbija pritiska, da negde popušta i da nam na kraju verovatno ispostave nekakakv sporazum koji bi omogućio Kosovu stolicu u UN, to Beograd nema nameru da uradi - navela je ona.

Kako dodaje, to što se desi nakon američkih izbora uticaće na ceo svet, ali i na kosovsko pitanje.

Filip Rodić, novinar Pečata, rekao je da pitanje Kosova i Metohije nije presudno za predsedničku kampanju u SAD i da je tamo presudan segment ekonomija, sa kojom je Tramp dobro stajao do izbijanja korone.

- Pre nego što je izbila ova kriza bilo je izvesno da će pobediti na izborima. Kako je krenulo ovo sa ekonomskim problemima prouzrokovanih koronom i "ustancima" u SAD Tramp, koji je bolje stajao od Bajdena, je pao - kazao je Rodić.

Kako kaže, u poslednjih nedelju dana po anketama se vidi da se Tramp popravio.