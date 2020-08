HANDANOVIĆ: To što Đilas i njegovi mediji rade protiv svoje zemlje je za svaku osudu!

Član Glavnog odbora Srpske napredne stranke Damir Handanović reagovao je danas na Tviteru na naslov "Vučić priteran uza zid" koji uoči razgovora Beograda i Prištine u Vašingtonu objavljen na Đilasovom portalu nova.

- Oduvek me nervirao stav "da komšiji crkne krava". A tek da mrziš svoj narod i svoju zemlju, da vodiš kampanju protiv svoje zemlje kao što to rade Đilas i njegovi mediji, osim što je za svaku osudu, to je i bolesno. Bednici - napisao je Handanović.