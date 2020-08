Jedino što me hrabri je činjenica da predsednik Vučić ima i hrabrosti i mudrosti da zaštiti interese Srbije i srpskog naroda, rekao je ministar odbrane Aleksandar Vulin Miistar odbrane Aleksandar Vulin reagovao je na izjave profesora Kera Lindzija da će se na sastanku zvaničnika Beograda i Prištine u Beloj kući u Vašingtonu, vršiti veliki pritisak na Srbiju da potpiše konačni sporazum.

- Lindzi nema ideje koje bih podržao kada je u pitanju problem Kosova i Metohije ali je on veoma informisan intelektualac i najavu pritisaka na predsednika Vučića nije izrekao iz akademskih već iz političkih razloga. Kada u našim medijima gledam i čitam kako beogradski junaci znaju sve šta bi Trampu rekli u lice ne mogu da se ne setim kako su u vremenu svoje vlasti bili mali i tihi i to ne pred predsednikom SAD već pred drugorazrenim činovnicima međunarodne zajednice. Šta su sve prećutali i šta su sve poslušali vidi se po sporazumima koje su nam ostavili da ih ispunimo", izjavio je ministar odbrane Aleksandar Vulin upitan da prokomentariše izjavu Džejmsa Ker Lindzija da SAD žele sveobuhvatni sporazum Srbije i Kosova i da će to pokušati na sastanku 4. septembra zbog čega očekuje veliki pritisak na predsednika Vučića.

- Učestvovao sam u pregovorima sa EU koje je vodio predsednik Vučić i znam kako izgleda kada najmoćniji ljudi planete počnu da prete i napadaju, bio sam svedok kada je predsednik odbijao da uradi bilo šta što može da naškodi Srbiji i Srbima potpuno spreman da cena odbijanja bude naplaćena samo njemu. Veoma sam zabrinut zbog pojačavanja pritiska na predsednika Vučića pre sastanka u Vašingtonu i jedino što me hrabri je činjenica da predsednik Vučić ima i hrabrosti i mudrosti da zaštiti interese Srbije i srpskog naroda. Velike sile imaju svoje planove i nije im mnogo važno kako se oni odnose prema nama i našim životima. Verujem da će predsednik izdržati, a ja ću biti uz njega i u ovoj borbi - poručio je ministar Vulin.