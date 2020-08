Vučić sa nemačkim ministrom za privredu i energetiku

View this post on Instagram

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić učestvovao je na video – konferenciji sa saveznim ministrom za privredu i energetiku Savezne Republike Nemačke Peterom Altmajerom. Predsednik Vučić i ministar Altmajer potpisali su zajedničku izjavu o namerama između Kabineta predsednika Republike Srbije i Saveznog ministarstva za privredu i energetiku Savezne Republike Nemačke o uspostavljanju institucionalnog partnerstva za jačanje razvoja strategije industrijske politike Srbije u skladu sa Evropskim zelenim dogovorom, uz istovremeno unapređenje odgovarajućih lanaca snabdevanja.