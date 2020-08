Cekić: Ðilasove firme kupovale sekunde, pa ih preprodavale

Bivši novinar, profesor univerziteta Nenad Cekić komentarisao je danas izjavu predsednika SSP Dragana Ðilasa, da je platio više desetina miliona evra poreza državi, porukom da kaže koliki je to iznos poreza platio, te čiji je to porez, kao i kada je sve to plaćeno.

Reč je o prepisci u listu "Danas" koja je usledila između Ðilaša i Cekića koji je u autorskom tekstu reagovao na intervju tom listu lidera ŠP i njegovu tvrdnju o više desetina miliona evra koje je kompanija koju je osnovao platila na ime poreza tokom svog postojanja od 1998. do 2014, konstatujući da niko zdrave pameti ne misli da se u tranzicionoj Srbiji za osam godina „suvlašća“ i vlasti može „pošteno zaraditi“ imetak na koji porez iznosi „više desetina miliona evra“.

Lider SSP uzvrtio je tvrdnjom da Cekić piše neistine i da više desetina miliona evra nije iznos poreza na imetak, već porez koji se plaća kada firma posluje, a da je sav novac, kada je kompanija prodata, uplaćen u Srbiji i plaćen je porez 2,2 miliona evra.

Cekić danas navodi da izraz „više desetina miliona evra“ nema nikakvog smisla i da bi on morao jasno da kaže koji su tačni iznosi tih poreza, čiji su to porezi, i da li su "njegove ''kompanije'' isto što i Ðilas lično“, koje su to vrste poreza i kada je sve to plaćeno, dodajući da ne očekuje da će on bilo šta od toga i reći.

-Biće to 'poslovna tajna', jer bi se iz tih podataka moglo naslutiti koliko je to tačno para Ðilas ''pošteno stekao'' od 2004. do 2012. godine - navodi Cekić.

Dodaje da je „napredak“ što Ðilas danas više ne negira, a ranije je, tvrdi, poricio, da je "pošteno sticao" i dok je bio na vlasti, navodeći da je u to mogao sam da se uveri kao predsednik Saveta RRA.

Tada su mu, kaže, u nekoliko navrata u ruke došli ugovori na osnovu kojih su Ðilasove firme poslovale sa RTS-om i Studijom B.

-Ðilasove firme su sticale tako što su sekunde reklamnog prostora od RTS-a i Studija B otkupljivale uz neverovatne popuste, pa ih potom preprodavale. Stvar je otišla toliko daleko da na kraju od samog RTS-a niko više nije mogao da kupi ni sekund RTS-ovog sopstvenog reklamnog prostora. Naime, sve sekunde su, u stilu nakupaca sa Kalenić pijace, mesecima unapred otkupljivale Ðilasove firme - piše Cekić.