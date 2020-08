JUGOVIĆ: Građani Crne Gore svih vera i nacija žele da srpske svetinje budu ugrađene u identitet Crne Gore

Milo Đukanović i Hašim Tači sponzori su Mariniki Tepić, baš kao što je Dragan Đilas gazda Bošku Obradoviću i raspalom pokretu Dveri, rekao je Bratislav Jugović narodni poslanik i član Glavnog odbora SNS.

Kako je Jugović ocenio na izborima koji će se u nedelju održati u Crnoj Gori, građani svih vera i nacija znaju da će na "groblju njihove borbe iznići cvijeće za daleko neko pokolenje", a kaok dodaje u Milovim i Đilasovim džakovima novac "smrdi nečovještvom".

-To je onaj novac kojim su kupljene i Dveri i lažni patriota Boško Obradović. Građani Crne Gore svih vera i nacija žele da srpske svetinje budu ugrađene u identitet Crne Gore, ali ne žele da se grubim srbovanjem zadire u suverenitet Crne Gore. To je razlog zbog kojeg Aleksandar Vučić drži pristojnu distancu naspram vlasti u Podgorici, ali je to i okolnost koju zloupotrebljava Boško Obradović, svestan da zarad jeftinih političkih poena ugrožava između ostalog čak i pobedu opozicionih snaga u Crnoj Gori – kaže Jugović.

-Verno Boško Obradović služi tajkunu Draganu Đilasu, "vragu su sedam binjišah", spreman da u "jatu prokletoga kota opusti zemlju svukoliku, ka skakavac što polja opusti!" – dodaje on.