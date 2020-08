Linta: Danas je još jednom iskazano jedinstvo Srbije i Republike Srpske bez obzira na granice

Predsednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta pozdravio je održavanje sastanka predsednika Srbije Aleksandra Vučića i delegacije Srbije sa političkim vrhom Republike Srpske na kojem je, kako je ocenio, još jednom iskazano jedinstvo dve srpske države bez obzira na postojeće granice.

Linta je u pisanoj izjavi dostavljenoj medijima naveo da je na današnjem sastanku predsednik Vučić još jednom potvrdio stav Srbije o doslednom poštovanju Dejtonskog mirovnog sporazuma, kao i to da je od ključnog značaja za obe strane očuvanje mira i stabilnosti.

Ocenio je kao veoma pozitivno to što je dogovoreno niz mera i aktivnosti čiji je cilj podrška Srbije RS kroz dodatnu finansijsku pomoć u projektima izgradnje aerodroma u Trebinju do 2022. godine, rekonstrukcije aerodroma u Banjaluci, formiranja zajedničke industrijske zone, pomoć u izgradnji autoputa od Sremske Rače do Bijeljine i niza drugih projekata.

Linta ističe da je za dalje jačanje duhovnog i kulturnog jedinstva srpskog naroda posebno značajan dogovor dva državna rukovodstva da se donese istovetan zakon o zaštiti srpskog jezika i ćiriličnog pisma i zajednička Deklaracija o očuvanju srpskog jezika i ćiriličnog pisma.

Takođe, važnim smatra i odluku o zajedničkom prazniku Srbije i Srpske koji bi se obeležavao 15. septembra na dan probijanja Solunskog fronta u Prvom svetskom ratu.